Renault в России переименуют в Lada 16 мая 2022 в 19:28 Размер текста - 17 + Renault Duster будет производиться на заводе в Тольятти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российская компания «Автоваз» сможет выпускать автомобиль Renault Duster под брендом Lada. Такое заявление сделал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. «Есть возможность производства на „Автовазе“ автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24». Renault Duster будет производиться на заводе в Тольятти. О том, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ, сообщил Минпромторг утром 16 мая. Передача доли автомобильного концерна в собственность РФ позволит сохранить управляемость на «АвтоВАЗе» предает Пятый канал. Выпуск машин LADA продолжится по существующей лицензии на заводах «Автоваза». Также компания будет проводить сервисное обслуживания автомобилей Renault внутри российского рынка, уточняет MK.RU . Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в России в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций против России странами Запада. О приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Российская компания «Автоваз» сможет выпускать автомобиль Renault Duster под брендом Lada. Такое заявление сделал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. «Есть возможность производства на „Автовазе“ автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24». Renault Duster будет производиться на заводе в Тольятти. О том, что российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ, сообщил Минпромторг утром 16 мая. Передача доли автомобильного концерна в собственность РФ позволит сохранить управляемость на «АвтоВАЗе» предает Пятый канал. Выпуск машин LADA продолжится по существующей лицензии на заводах «Автоваза». Также компания будет проводить сервисное обслуживания автомобилей Renault внутри российского рынка, уточняет MK.RU. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила деятельность в России в связи с началом вынужденной спецоперации РФ на Украине и из-за введения жестких санкций против России странами Запада. О приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям