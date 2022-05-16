Россия национализировала Renault

16 мая 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Ремонтировать Renault будет «АвтоВАЗ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства промышленности и торговли России. «Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП „НАМИ“», — говорится в сообщении. Таким образом Россия сохранит возможность управлять «АвтоВАЗом», предприятия продолжат работу в условиях санкций, уточняет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA. «АвтоВАЗ» также будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила свою деятельность в РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине, передает «Национальная служба информации». Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность РФ. Об этом сообщается в telegram-канале Министерства промышленности и торговли России. «Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП „НАМИ“», — говорится в сообщении. Таким образом Россия сохранит возможность управлять «АвтоВАЗом», предприятия продолжат работу в условиях санкций, уточняет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA. «АвтоВАЗ» также будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault. Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановила свою деятельность в РФ в связи с началом спецоперации РФ на Украине, передает «Национальная служба информации». Ранее о приостановках производства в России сообщали автопроизводители Hyundai, Volkswagen, Sollers Ford, BMW, Rolls-Royce и Suzuki, Honda и Mazda.