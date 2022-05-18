Мэрия курганского города задолжала за капремонт более 500 000

В арбитражном суде Курганской области рассмотрят спор о взносах на капремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Щучье в Курганской области задолжала взносы на капитальный ремонт в размере 508 564 руб. Об этом стало известно из документов, размещенных на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области обратился с исковым заявлением к администрации города Щучье о взыскании задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в размере 508 564 руб., в том числе пени в размере 73 285 руб.», — указано в документе об определении и подготовке дела к судебному разбирательству.

Исковое заявление арбитражным судом было принято. Для выяснения обстоятельств назначено предварительное судебное заседание на 28 июня 2022 года. В приемной администрации города Щучье URA.RU сообщили, что главы города Юрия Дорошенко нет на месте, просили перезвонить позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале 2022 года в Курганской области взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля за квадратный метр до 9,45 рубля. На деньги, собранные на капремонт, начнут новые работы и покупку подорожавших материалов.