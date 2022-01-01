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29 декабря 2021

В Курганской области взносы на капремонт выросли почти в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля до 9,45 рубля за кв. м. Фото:

В Курганской области взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля за квадратный метр до 9,45 рубля. Соответсвующее постановление правительства Курганской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капительный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2022 год в размере 9,45 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения», — говорится в документе. На сайте департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона указано, что прежний размер взноса за капремонт был самым низким в УрФО.

Ранее юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов предупредил, что с 1 января существенно увеличатся расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Это связано с увеличением стоимости материалов и оборудования. По словам эксперта, это приведет к росту тарифов.

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В Курганской области взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля за квадратный метр до 9,45 рубля. Соответсвующее постановление правительства Курганской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капительный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2022 год в размере 9,45 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения», — говорится в документе. На сайте департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона указано, что прежний размер взноса за капремонт был самым низким в УрФО. Ранее юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов предупредил, что с 1 января существенно увеличатся расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Это связано с увеличением стоимости материалов и оборудования. По словам эксперта, это приведет к росту тарифов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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