В Курганской области взносы на капремонт выросли почти в два раза

04 января 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля до 9,45 рубля за кв. м. Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Курганской области взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля за квадратный метр до 9,45 рубля. Соответсвующее постановление правительства Курганской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капительный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2022 год в размере 9,45 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения», — говорится в документе. На сайте департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона указано, что прежний размер взноса за капремонт был самым низким в УрФО. Ранее юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов предупредил, что с 1 января существенно увеличатся расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Это связано с увеличением стоимости материалов и оборудования. По словам эксперта, это приведет к росту тарифов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области взнос на капремонт увеличился с 6,97 рубля за квадратный метр до 9,45 рубля. Соответсвующее постановление правительства Курганской области опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить на территории Курганской области минимальный размер взноса на капительный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2022 год в размере 9,45 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения», — говорится в документе. На сайте департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона указано, что прежний размер взноса за капремонт был самым низким в УрФО. Ранее юрист коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов предупредил, что с 1 января существенно увеличатся расходы на капремонт в многоквартирном доме, но не более чем на 25%. Это связано с увеличением стоимости материалов и оборудования. По словам эксперта, это приведет к росту тарифов.