В Златоусте осудили ОПГ, состоящую из машинистов тепловозов

За время своей деятельности машинисты слили топлива на сумму свыше 7 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) состоялся суд над 33 членами ОПГ, которая на протяжении восьми месяцев сливала дизельное топливо из тепловозов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиненный ущерб составил выше 7 млн рублей.

«В период с февраля по сентябрь 2018 года группа под руководством жителя поселка Хребет, в состав которой входили 29 машинистов тепловозов и их помощники, похищали дизельное топливо из тепловозов. Размер причиненного ущерба превысил 7 млн рублей», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что при вынесении приговора суд учитывал роль и степень участия в преступлении каждого участника группировки. В итоге суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от девяти месяцев до трех с половиной лет колонии общего режима.

Ранее была задержана группировка, которая похитила более 8 тысяч тонн нефти, путем врезок в нефтепроводы. В ОПГ входило 14 человек. За все время своей деятельности нарушители украли нефти на сумму более 128 млн рублей.