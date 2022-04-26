Челябинцы похитили более 8 тысяч тонн нефти

Сумма похищенной нефти составила более 128 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Челябинска похитили более 8 тысяч тонн нефти. В преступную группу входило 14 человек, а стоимость похищенного превысила сотни миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«В течение 2016—2017 гг. обвиняемый в составе преступной группы, в которою входили 14 местных жителей, организовал незаконные врезки в магистральных нефтепроводах «Уфа-Петропавловск», Уфа-Омск», «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Группировка похитила более 8 тысяч тонн нефти на сумму более 128 млн рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

По ходатайству следователя СК суд арестовал имущество фигурантов уголовного дела. Под арест попали квартиры и земельные участки, автомобили и деньги на банковских счетах.

Дело расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ и ГУ МВД по региону. В рамках дела следователь СК провел 10 экспертиз и опросил более 50 свидетелей.

Обвиняемый ранее скрывался от органов следствия. Другие участники преступной группы уже осуждены по приговору суда.