В РФ создали свою систему предупреждения столкновения самолетов

30 мая 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Систему предупреждения столкновения уже испытывают на самолетах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России создали первую систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Об этом сказал гендиректор компании «Навигатор» (создатель системы) Сергей Бабуров. «Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка», — сказал Бабуров в интервью РИА «Новости». Система может наблюдать за воздушной обстановкой в пассивном режиме. Информация о местонахождении передается другим воздушным судам. Разработка предназначена для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других. По словам Бабурова, ее уже устанавливают и тестируют на самолете Л-410. До этого на лайнеры ставили американскую систему TCAS. Гендиректор «Навигатора» отметил, что она очень сложная и в США разрабатывали ее десятилетиями, в России тоже долго добивались такого результата. В 2020 году в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских самолета компаний S7 и «Уральские авиалинии». В 2017 году над Ростовом-на-Дону чуть не столкнулись два пассажирских лайнера, но сработала система предупреждения TCAS. Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета, им удалось избежать катастрофы благодаря TCAS.

В России создали первую систему предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Об этом сказал гендиректор компании «Навигатор» (создатель системы) Сергей Бабуров. «Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка», — сказал Бабуров в интервью РИА «Новости». Система может наблюдать за воздушной обстановкой в пассивном режиме. Информация о местонахождении передается другим воздушным судам. Разработка предназначена для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других. По словам Бабурова, ее уже устанавливают и тестируют на самолете Л-410. До этого на лайнеры ставили американскую систему TCAS. Гендиректор «Навигатора» отметил, что она очень сложная и в США разрабатывали ее десятилетиями, в России тоже долго добивались такого результата. В 2020 году в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских самолета компаний S7 и «Уральские авиалинии». В 2017 году над Ростовом-на-Дону чуть не столкнулись два пассажирских лайнера, но сработала система предупреждения TCAS. Над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета, им удалось избежать катастрофы благодаря TCAS.