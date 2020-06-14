В Пулково столкнулись самолеты «Уральских авиалиний» и S7. ФОТО

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, самолет, авиакомпания azur air
В столкновении никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службах обоих перевозчиков.

«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград», — приводит агентство сообщение источника в экстренных службах. Воздушные судна принадлежат авиакомпаниям S7 и «Уральские авиалинии».

В пресс-службе S7 Airlines URA.RU подтвердили, что самолеты задели друг друга при рулении к точкам запуска на взлетно-посадочной полосе. «В результате происшествия никто не пострадал. По данному инциденту будет проведено расследование. В настоящее время технические специалисты осматривают борт S7 Airlines», — пояснили представители авиакомпании. Также там уточнили, что пассажиры рейса S7 6378 Санкт-Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала.

Представители «Уральских авиалиний» также подтвердили касание крыла и хвостовой части своего самолета, который стоял в очереди на вылет. «Пассажиры рейса U6-391 Санкт-Петербург — Калининград (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — рассказали в пресс-службе уральского перевозчика.

Как уточняет ТАСС, аэропорт работает в штатном режиме. Ни у одного из самолетов не разлилось топливо. Причины инцидента выясняются.

Столкнулись самолеты «Уральских авиалиний» и S7
Фото: telegram-канал Aviaincidents
Есть повреждения
Фото: telegram-канал Aviaincidents
Повреждения крылья
Фото: telegram-канал Aviaincidents
Отпала часть самолета
Фото: telegram-канал Aviaincidents

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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