В столкновении никто не пострадал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службах обоих перевозчиков.

«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург — Иркутск и Санкт-Петербург — Калининград», — приводит агентство сообщение источника в экстренных службах. Воздушные судна принадлежат авиакомпаниям S7 и «Уральские авиалинии».

В пресс-службе S7 Airlines URA.RU подтвердили, что самолеты задели друг друга при рулении к точкам запуска на взлетно-посадочной полосе. «В результате происшествия никто не пострадал. По данному инциденту будет проведено расследование. В настоящее время технические специалисты осматривают борт S7 Airlines», — пояснили представители авиакомпании. Также там уточнили, что пассажиры рейса S7 6378 Санкт-Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала.

Представители «Уральских авиалиний» также подтвердили касание крыла и хвостовой части своего самолета, который стоял в очереди на вылет. «Пассажиры рейса U6-391 Санкт-Петербург — Калининград (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — рассказали в пресс-службе уральского перевозчика.

Как уточняет ТАСС, аэропорт работает в штатном режиме. Ни у одного из самолетов не разлилось топливо. Причины инцидента выясняются.

Столкнулись самолеты «Уральских авиалиний» и S7 Фото: telegram-канал Aviaincidents

Есть повреждения Фото: telegram-канал Aviaincidents

Повреждения крылья Фото: telegram-канал Aviaincidents