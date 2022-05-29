29 мая 2022

В Кургане ужесточили запрет парковки на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, запрет, остановка запрещена, эвакуатор, запрет парковки, парковка
Раньше запрет на парковку на участке набережной действовал в ночное время Фото:

В Кургане на участке набережной запрет на парковку сделали круглосуточным. Раньше там нельзя было парковаться в ночное время. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О внесении изменений в постановление <…> „О введении запрета на остановку и стоянку транспорта по ул. Набережной“. Пункт 1 изложить в следующей редакции „Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта на обеих сторонах проезжей части по ул. Набережной на участке от ул. Куйбышева, 5 до ул. М. Горького, 4“», — указано в постановлении, размещенном на сайте.

Ранее запрет на этом участке действовал с 23:00 до 06:00. Местные жители жаловались, что на этом участке набережной ночью было шумно, и скапливалось большое количество машин. Позже была запрещена парковка на участке набережной от ул. Климова, 52 до ул. Ленина.

В Кургане на участке набережной запрет на парковку сделали круглосуточным. Раньше там нельзя было парковаться в ночное время. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «О внесении изменений в постановление <…> „О введении запрета на остановку и стоянку транспорта по ул. Набережной“. Пункт 1 изложить в следующей редакции „Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта на обеих сторонах проезжей части по ул. Набережной на участке от ул. Куйбышева, 5 до ул. М. Горького, 4“», — указано в постановлении, размещенном на сайте. Ранее запрет на этом участке действовал с 23:00 до 06:00. Местные жители жаловались, что на этом участке набережной ночью было шумно, и скапливалось большое количество машин. Позже была запрещена парковка на участке набережной от ул. Климова, 52 до ул. Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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