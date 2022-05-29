В Кургане ужесточили запрет парковки на набережной

Раньше запрет на парковку на участке набережной действовал в ночное время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на участке набережной запрет на парковку сделали круглосуточным. Раньше там нельзя было парковаться в ночное время. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О внесении изменений в постановление <…> „О введении запрета на остановку и стоянку транспорта по ул. Набережной“. Пункт 1 изложить в следующей редакции „Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта на обеих сторонах проезжей части по ул. Набережной на участке от ул. Куйбышева, 5 до ул. М. Горького, 4“», — указано в постановлении, размещенном на сайте.

Ранее запрет на этом участке действовал с 23:00 до 06:00. Местные жители жаловались, что на этом участке набережной ночью было шумно, и скапливалось большое количество машин. Позже была запрещена парковка на участке набережной от ул. Климова, 52 до ул. Ленина.