18 мая 2021
17 мая 2021

Власти Кургана запретили парковаться на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство набережной Тобола. Курган, улица набережная, благоустройство набережной, набережная тобола
Запрет на парковку на набережной будет действовать в ночное время Фото:

В Кургане на участке ул. Набережной запретили ночную парковку. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.

«Администрацией города Кургана принято постановление, запрещающее остановку и стоянку всех видов транспорта на обеих сторонах проезжей части по улице Набережной на участке от ул. Куйбышева, 5 до ул. М. Горького, 4», — рассказали в пресс-службе. Действие запрета будет распространяться на период с 23:00 до 06:00.

На ул. Набережной остановят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, и обозначающие работу эвакуатора. Представителям УМВД рекомендовали проконтролировать исполнение запрета.

Ранее жители ближайших домов жаловались на шум и скопление машин по ночам на данном участке набережной. После обращения на место выехала врио главы Кургана Елена Ситникова. На набережной планируется установить опорный пункт полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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