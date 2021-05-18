Власти Кургана запретили парковаться на набережной

В Кургане на участке ул. Набережной запретили ночную парковку. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба городской администрации на сайте муниципалитета.
«Администрацией города Кургана принято постановление, запрещающее остановку и стоянку всех видов транспорта на обеих сторонах проезжей части по улице Набережной на участке от ул. Куйбышева, 5 до ул. М. Горького, 4», — рассказали в пресс-службе. Действие запрета будет распространяться на период с 23:00 до 06:00.
На ул. Набережной остановят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, и обозначающие работу эвакуатора. Представителям УМВД рекомендовали проконтролировать исполнение запрета.
Ранее жители ближайших домов жаловались на шум и скопление машин по ночам на данном участке набережной. После обращения на место выехала врио главы Кургана Елена Ситникова. На набережной планируется установить опорный пункт полиции.
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