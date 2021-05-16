16 мая 2021
14 мая 2021

Курганцы не могут уснуть из-за шума на новой набережной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство лодочной станции на Набережной Тобола. Курган, лодочная станция, набережная тобола, строительство лодочной станции
Реконструкция набережной в Кургане началась в 2019 году Фото:

В Кургане жители домов возле обновленного участка набережной не могут уснуть из-за шума и скопления машин по ночам. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Жильцы домов №№27, 29, 31 по улице Советской и улице Куйбышева, 5 в Кургане не могут спокойно спать и отдыхать из-за ночных и вечерних тусовок на набережной», — написал читатель. Он отметил, что речь идет про участок набережной от Максима Горького, 4 до Куйбышева, 5.

Читатель пожаловался, что жителям мешает рев двигателей мотоциклов и автомобилей, музыка, крики и ссоры. Он добавил, что машины не могут разъехаться из-за плотно поставленных автомобилей.

По словам читателя, жильцы обратились к представителям власти. Они попросили установить знаки, запрещающие парковку и стоянку. URA.RU направило в пресс-службу мэрии Кургана вопросы по теме. На момент написания новости ответ не был получен.

Реконструкция набережной в Кургане началась в 2019 году. В мае на набережной начали благоустраивать место для лодочной станции.

Скопление машин мешает жильцам ближайших домов уснуть
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...