Реконструкция набережной в Кургане началась в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители домов возле обновленного участка набережной не могут уснуть из-за шума и скопления машин по ночам. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Жильцы домов №№27, 29, 31 по улице Советской и улице Куйбышева, 5 в Кургане не могут спокойно спать и отдыхать из-за ночных и вечерних тусовок на набережной», — написал читатель. Он отметил, что речь идет про участок набережной от Максима Горького, 4 до Куйбышева, 5.

Читатель пожаловался, что жителям мешает рев двигателей мотоциклов и автомобилей, музыка, крики и ссоры. Он добавил, что машины не могут разъехаться из-за плотно поставленных автомобилей.

По словам читателя, жильцы обратились к представителям власти. Они попросили установить знаки, запрещающие парковку и стоянку. URA.RU направило в пресс-службу мэрии Кургана вопросы по теме. На момент написания новости ответ не был получен.

Реконструкция набережной в Кургане началась в 2019 году. В мае на набережной начали благоустраивать место для лодочной станции.

Скопление машин мешает жильцам ближайших домов уснуть Фото: читатель URA.RU