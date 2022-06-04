Байдена эвакуировали во время отдыха с семьей из-за ошибки пилота

05 июня 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Байдена эвакуировали во время отдыха из-за ошибки частного самолета Фото: Patrick Semansky AP/TASS Частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхал президент США Джо Байден. В результате американского лидера вместе с семьей эвакуировали в безопасное место. «Сегодня частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство <…> Самолет был немедленно выведен», — приводит заявление Секретной службы США телеканал Fox News. В связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета. Пресс-служба Белого дома сообщила, что американского лидера и его супругу Джилл эвакуировали в близлежащую пожарную часть. Ранее в США выступили за импичмент Байдена. Граждане страны раскритиковали выступление президента, на котором он призвал запретить продажу штурмовых винтовок в Америке и засомневался в поправке конституции, позволяющей гражданам владеть оружием. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхал президент США Джо Байден. В результате американского лидера вместе с семьей эвакуировали в безопасное место. «Сегодня частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство <…> Самолет был немедленно выведен», — приводит заявление Секретной службы США телеканал Fox News. В связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета. Пресс-служба Белого дома сообщила, что американского лидера и его супругу Джилл эвакуировали в близлежащую пожарную часть. Ранее в США выступили за импичмент Байдена. Граждане страны раскритиковали выступление президента, на котором он призвал запретить продажу штурмовых винтовок в Америке и засомневался в поправке конституции, позволяющей гражданам владеть оружием.