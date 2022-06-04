04 июня 2022

Байдена эвакуировали во время отдыха с семьей из-за ошибки пилота

© Служба новостей «URA.RU»
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Байдена эвакуировали во время отдыха из-за ошибки частного самолета Фото:

Частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхал президент США Джо Байден. В результате американского лидера вместе с семьей эвакуировали в безопасное место.

«Сегодня частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство <…> Самолет был немедленно выведен», — приводит заявление Секретной службы США телеканал Fox News. В связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета. Пресс-служба Белого дома сообщила, что американского лидера и его супругу Джилл эвакуировали в близлежащую пожарную часть.

Ранее в США выступили за импичмент Байдена. Граждане страны раскритиковали выступление президента, на котором он призвал запретить продажу штурмовых винтовок в Америке и засомневался в поправке конституции, позволяющей гражданам владеть оружием.

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Частный самолет по ошибке вошел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр), где отдыхал президент США Джо Байден. В результате американского лидера вместе с семьей эвакуировали в безопасное место. «Сегодня частный самолет вошел в ограниченное воздушное пространство <…> Самолет был немедленно выведен», — приводит заявление Секретной службы США телеканал Fox News. В связи с инцидентом были подняты по тревоге два военных самолета. Пресс-служба Белого дома сообщила, что американского лидера и его супругу Джилл эвакуировали в близлежащую пожарную часть. Ранее в США выступили за импичмент Байдена. Граждане страны раскритиковали выступление президента, на котором он призвал запретить продажу штурмовых винтовок в Америке и засомневался в поправке конституции, позволяющей гражданам владеть оружием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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