Американцы начали обсуждать импичмент Байдена после его речи

03 июня 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

В США раскритиковали речь Джо Байдена об оружии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В США раскритиковали выступление президента Джо Байдена, на котором он призвал запретить продажу штурмовых винтовок в Америке и засомневался в поправке конституции, позволяющей гражданам владеть оружием. Некоторые выступили за импичмент Байдена. «Джо Байден не уважает Конституцию США. Импичмент ему. Джо Байден только что отправил Украине летальное оружие на 40 миллиардов долларов. Ни малейшего понятия, куда они пойдут или как они будут использоваться», — заявил журналист Бенни Джонсон в Twitter. Он обратил внимание, что президент США хочет запретить оружие американцам. Обозреватель Washington Times Тим Янг заявил, что президент Соединенных Штатов поставляет Украине оружие, так как считает их союзниками. «Байден хочет разоружить американцев, потому что считает их врагами», — написал он в Twitter. Президент Judicial Watch Том Фиттон предположил, что Байден говорил о запрете оружия из-за нежелания обсуждать инфляцию. «Вау, инфляция настолько ужасна, что Байден предпочел бы говорить о разоружении американцев, уничтожении Второй поправки и нападении на другие гражданские свободы», — написал он в Twitter. Конгрессмен-республиканец Даррелл Исса заявил, что президент мог сплотить страну, но не стал этого делать. Он назвал это выступление худшей речью Байдена. «Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием», — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса. Также он прокомментировал слова Байдена, который заявил, что у людей стало меньше долгов и больше сбережений после его вступления на пост. По словам Исса, президент США не знает, о чем говорит. Президент США выделил Украине 40 млрд долларов в связи со спецоперацией РФ. Ранее Байден заявлял, что в росте цен на еду и топливо в стране виноват президент России Владимир Путин. В марте рейтинг американского лидера упал до 40%, что стало самым низким показателем за его президентский срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В США раскритиковали выступление президента Джо Байдена, на котором он призвал запретить продажу штурмовых винтовок в Америке и засомневался в поправке конституции, позволяющей гражданам владеть оружием. Некоторые выступили за импичмент Байдена. «Джо Байден не уважает Конституцию США. Импичмент ему. Джо Байден только что отправил Украине летальное оружие на 40 миллиардов долларов. Ни малейшего понятия, куда они пойдут или как они будут использоваться», — заявил журналист Бенни Джонсон в Twitter. Он обратил внимание, что президент США хочет запретить оружие американцам. Обозреватель Washington Times Тим Янг заявил, что президент Соединенных Штатов поставляет Украине оружие, так как считает их союзниками. «Байден хочет разоружить американцев, потому что считает их врагами», — написал он в Twitter. Президент Judicial Watch Том Фиттон предположил, что Байден говорил о запрете оружия из-за нежелания обсуждать инфляцию. «Вау, инфляция настолько ужасна, что Байден предпочел бы говорить о разоружении американцев, уничтожении Второй поправки и нападении на другие гражданские свободы», — написал он в Twitter. Конгрессмен-республиканец Даррелл Исса заявил, что президент мог сплотить страну, но не стал этого делать. Он назвал это выступление худшей речью Байдена. «Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием», — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса. Также он прокомментировал слова Байдена, который заявил, что у людей стало меньше долгов и больше сбережений после его вступления на пост. По словам Исса, президент США не знает, о чем говорит. Президент США выделил Украине 40 млрд долларов в связи со спецоперацией РФ. Ранее Байден заявлял, что в росте цен на еду и топливо в стране виноват президент России Владимир Путин. В марте рейтинг американского лидера упал до 40%, что стало самым низким показателем за его президентский срок.