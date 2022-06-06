Путин анонсировал создание новой финансовой системы РФ

06 июня 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Путина, новая система сохранит курс на международное сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для России 2020-е годы станут временем укрепления суверенитета, в том числе в экономической сфере страны. Это предполагает, в том числе создание независимой финансовой системы. Об этом в своем обращении участникам Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. «Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», — приводит слова Путина сайт президента РФ. Глава государства отметил, что в 2020-е годы произойдет формирование независимой и эффективной финансовой системы. Поэтому в интересах всей страны — стимуляция торговли и инвестиций, а также укрепление финансовых и фондовых рынков. Сама же новая система, по словам Путина, сохранит курс на международное сотрудничество. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Для России 2020-е годы станут временем укрепления суверенитета, в том числе в экономической сфере страны. Это предполагает, в том числе создание независимой финансовой системы. Об этом в своем обращении участникам Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. «Для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы», — приводит слова Путина сайт президента РФ. Глава государства отметил, что в 2020-е годы произойдет формирование независимой и эффективной финансовой системы. Поэтому в интересах всей страны — стимуляция торговли и инвестиций, а также укрепление финансовых и фондовых рынков. Сама же новая система, по словам Путина, сохранит курс на международное сотрудничество.