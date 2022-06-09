ЛНР начнет массовый экспорт зерна в Россию

09 июня 2022 в 22:06 Размер текста - 17 +

Появилась возможность доставлять зерно по железной дороге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Луганская народная республика начнет массовый экспорт зерна в Россию с 10 июня. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько. «Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более 3 тысяч тонн», — отметил он в беседе с ТАСС. Ранее зерно перевозилось в РФ автотранспортом. Теперь появилась возможность доставлять его по железной дороге, это позволит кратно увеличить поставки. Россия начала спецоперацию на Украине вынужденно. Главная задача российских войск на этой территории — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. А также — демилитаризация и денацификация. В марте стало известно, что ВС РФ освободили значительные части Донецкой и Луганской народных республик. После этого глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства, тем самым освободив Ананченко Александра от должности председателя правительства ДНР. На его место глава поставил бывшего главу департамента Минпромторга России Виталия Хоценко. Глава ЛНР Леонид Пасечник поступил аналогичным образом: он назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Луганская народная республика начнет массовый экспорт зерна в Россию с 10 июня. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько. «Завтра исторический момент, первое зерно вагонами уедет в РФ. 50 вагонов, более 3 тысяч тонн», — отметил он в беседе с ТАСС. Ранее зерно перевозилось в РФ автотранспортом. Теперь появилась возможность доставлять его по железной дороге, это позволит кратно увеличить поставки. Россия начала спецоперацию на Украине вынужденно. Главная задача российских войск на этой территории — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов. А также — демилитаризация и денацификация. В марте стало известно, что ВС РФ освободили значительные части Донецкой и Луганской народных республик. После этого глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об отставке правительства, тем самым освободив Ананченко Александра от должности председателя правительства ДНР. На его место глава поставил бывшего главу департамента Минпромторга России Виталия Хоценко. Глава ЛНР Леонид Пасечник поступил аналогичным образом: он назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.