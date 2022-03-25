Минобороны РФ раскрыло успехи в освобождении ДНР и ЛНР

25 марта 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

На Украине продолжаются бои за Мариуполь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили почти всю территорию Луганской народной республики и половину Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны. «ЛНР освободила 93% территории республики, ДНР — 54%. Продолжаются бои за Мариуполь», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. По его словам, военные должны освободить жителей Донбасса от геноцида и издевательств со стороны вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и националистских батальонов, армия РФ взяла под контроль аэропорт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили почти всю территорию Луганской народной республики и половину Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны. «ЛНР освободила 93% территории республики, ДНР — 54%. Продолжаются бои за Мариуполь», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. По его словам, военные должны освободить жителей Донбасса от геноцида и издевательств со стороны вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и националистских батальонов, армия РФ взяла под контроль аэропорт.