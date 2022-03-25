Минобороны РФ раскрыло успехи в освобождении ДНР и ЛНР

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Докучаевск. ДНР, военные, донбасс, танк, днр, армия россии
На Украине продолжаются бои за Мариуполь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили почти всю территорию Луганской народной республики и половину Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны.

«ЛНР освободила 93% территории республики, ДНР — 54%. Продолжаются бои за Мариуполь», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости».

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. По его словам, военные должны освободить жителей Донбасса от геноцида и издевательств со стороны вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и националистских батальонов, армия РФ взяла под контроль аэропорт.

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Военнослужащие в ходе спецоперации на Украине освободили почти всю территорию Луганской народной республики и половину Донецкой народной республики. Об этом сообщили в Минобороны. «ЛНР освободила 93% территории республики, ДНР — 54%. Продолжаются бои за Мариуполь», — заявили в Минобороны, передает РИА «Новости». Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. По его словам, военные должны освободить жителей Донбасса от геноцида и издевательств со стороны вооруженных сил Украины. В районе Мариуполя идет сужение кольца вокруг подразделений ВСУ и националистских батальонов, армия РФ взяла под контроль аэропорт.
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