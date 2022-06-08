08 июня 2022

Занявший пост в ЛНР политик из Кургана окончил школу губернаторов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , кузнецов владислав
Владислав Кузнецов является выпускником школы «школы губернаторов» Фото:

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который получил высокий пост в правительстве Луганской народной республики (ЛНР), является выпускником Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой «школы губернаторов». Об этом говорится на сайте Кремля.

«Участники встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. <…> Кузнецов Владислав Гариевич — вице-губернатор Курганской области», — говорится на сайте Кремля. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее URA.RU сообщало, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Об этом сообщается в официальном telegram-канале республики. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан».

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который получил высокий пост в правительстве Луганской народной республики (ЛНР), является выпускником Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой «школы губернаторов». Об этом говорится на сайте Кремля. «Участники встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. <…> Кузнецов Владислав Гариевич — вице-губернатор Курганской области», — говорится на сайте Кремля. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ранее URA.RU сообщало, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Об этом сообщается в официальном telegram-канале республики. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...