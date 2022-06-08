Занявший пост в ЛНР политик из Кургана окончил школу губернаторов

09 июня 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Владислав Кузнецов является выпускником школы «школы губернаторов» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который получил высокий пост в правительстве Луганской народной республики (ЛНР), является выпускником Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой «школы губернаторов». Об этом говорится на сайте Кремля. «Участники встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. <…> Кузнецов Владислав Гариевич — вице-губернатор Курганской области», — говорится на сайте Кремля. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ранее URA.RU сообщало, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Об этом сообщается в официальном telegram-канале республики. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который получил высокий пост в правительстве Луганской народной республики (ЛНР), является выпускником Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, так называемой «школы губернаторов». Об этом говорится на сайте Кремля. «Участники встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. <…> Кузнецов Владислав Гариевич — вице-губернатор Курганской области», — говорится на сайте Кремля. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Ранее URA.RU сообщало, что глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Об этом сообщается в официальном telegram-канале республики. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года.