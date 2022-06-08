Глава ЛНР назначил бывшего курганского чиновника на высокий пост. Инсайд URA.RU подтвердился

09 июня 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Бывший вице-губернатор Курганской области получил высокий пост в ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Об этом сообщается в официальном telegram-канале республики. «Согласно Указа Главы Луганской Народной Республики первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», — говорится в сообщении. Также там приведена биография бывшего курганского высокопоставленного чиновника. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали о назначении Кузнецова на должность в ЛНР. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). URA.RU сообщало, что Кузнецов готовился переезжать в Оренбург, где ему прочили должность и. о. губернатора Оренбургской области. Позже появилась информация, что экс-чиновника не согласовали на этот пост. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назначил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР. Об этом сообщается в официальном telegram-канале республики. «Согласно Указа Главы Луганской Народной Республики первым заместителем председателя правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов», — говорится в сообщении. Также там приведена биография бывшего курганского высокопоставленного чиновника. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали о назначении Кузнецова на должность в ЛНР. Кузнецов уволился из курганского правительства по собственному желанию 15 декабря 2021 года. Он является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). URA.RU сообщало, что Кузнецов готовился переезжать в Оренбург, где ему прочили должность и. о. губернатора Оренбургской области. Позже появилась информация, что экс-чиновника не согласовали на этот пост.