Диетолог Соломатина: переедание грозит инфарктом и инсультом

23 июня 2022 в 01:17 Размер текста - 17 +

Кофе поможет справиться с дискомфортом после переедания, сказала Елена Соломатина Фото: Размик Закарян © URA.RU Переедание может довести человека, имеющего проблемы с сердечно-сосудистой системой, до инфаркта и даже инсульта. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Нужно стараться избегать переедания, потому что из-за этого, как правило, страдают внутренние органы. Переполненный желудок может давить на диафрагму, на внутренние органы, сердцу тяжело сокращаться. И даже у сердечника это может спровоцировать сердечный приступ. Если человек спит с переполненным желудком дальше начинается храп, остановка дыхания во сне. Если уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то это в дальнейшем может вызвать приступ сердечной недостаточности, стенокардию и довести до инфаркта и инсульта», — сообщила Елена Соломатина. По ее словам, если человек слишком много съел, то у него могут обостриться существующие болезни. «У него может быть метеоризм, отрыжка, вздутие, боли, обострения хронических заболеваний, а может даже латентных. Это может быть гастрит, проблемы с желчным пузырем, холециститы, а самое опасное это панкреатит. В этом случае, если появилась тошнота рвота с зеленью, слабость нужно вызывать скорую помощь», — отметила диетолог. Специалист рассказала, какую первую помощь нужно себе оказать, если съел лишнего. «Нужно встать и пройтись неспешным прогулочным шагом на свежем воздухе. Это поможет быстрее продвинуть этот пищевой комок. Далее через полчаса — час выпить что-то содержащие кофеин. Он выступает как легкое слабительное», — объяснила Соломатина. Она рекомендовала выпить ферменты перед застольем, чтобы помочь своему пищеварению, а после устроить разгрузочный день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Переедание может довести человека, имеющего проблемы с сердечно-сосудистой системой, до инфаркта и даже инсульта. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Нужно стараться избегать переедания, потому что из-за этого, как правило, страдают внутренние органы. Переполненный желудок может давить на диафрагму, на внутренние органы, сердцу тяжело сокращаться. И даже у сердечника это может спровоцировать сердечный приступ. Если человек спит с переполненным желудком дальше начинается храп, остановка дыхания во сне. Если уже есть заболевания сердечно-сосудистой системы, то это в дальнейшем может вызвать приступ сердечной недостаточности, стенокардию и довести до инфаркта и инсульта», — сообщила Елена Соломатина. По ее словам, если человек слишком много съел, то у него могут обостриться существующие болезни. «У него может быть метеоризм, отрыжка, вздутие, боли, обострения хронических заболеваний, а может даже латентных. Это может быть гастрит, проблемы с желчным пузырем, холециститы, а самое опасное это панкреатит. В этом случае, если появилась тошнота рвота с зеленью, слабость нужно вызывать скорую помощь», — отметила диетолог. Специалист рассказала, какую первую помощь нужно себе оказать, если съел лишнего. «Нужно встать и пройтись неспешным прогулочным шагом на свежем воздухе. Это поможет быстрее продвинуть этот пищевой комок. Далее через полчаса — час выпить что-то содержащие кофеин. Он выступает как легкое слабительное», — объяснила Соломатина. Она рекомендовала выпить ферменты перед застольем, чтобы помочь своему пищеварению, а после устроить разгрузочный день.