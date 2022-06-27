Британия готовит новые санкции против России

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Британия обещает еще больше санкций против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания готовит новые антироссийские санкции. Они коснутся торговли. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы. Документ опубликован 27 июня на сайте британского правительства.

«Великобритания примет новые законы по ограничениям в торговле на следующей неделе. Новые санкции также будут введены в следующем месяце», — говорится в документе.

Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

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Великобритания готовит новые антироссийские санкции. Они коснутся торговли. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы. Документ опубликован 27 июня на сайте британского правительства. «Великобритания примет новые законы по ограничениям в торговле на следующей неделе. Новые санкции также будут введены в следующем месяце», — говорится в документе. Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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