Великобритания готовит новые антироссийские санкции. Они коснутся торговли. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы. Документ опубликован 27 июня на сайте британского правительства.
«Великобритания примет новые законы по ограничениям в торговле на следующей неделе. Новые санкции также будут введены в следующем месяце», — говорится в документе.
Санкционное давление на Россию усилилось с начала 2000-х годов и обострилось из-за спецоперации на Украине. По словам президента России Владимира Путина, цель спецоперации — защитить мирное население Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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