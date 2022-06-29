29 июня 2022

Синоптики предупреждают об очередном похолодании в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи: погоду в Пермском крае сформирует ложбина с холодным фронтом Фото:

В среду (29 июня) Пермский край попал под влияние восточной периферии антициклона, в связи с чем очередное похолодание жители региона ощутят уже в четверг. Информация размещена на сайте научно-популярного проекта «Метеорологи и я».

«Очередное похолодание ожидается уже в четверг. По предварительным данным, похолодание будет не столь сильным, как двумя днями ранее. Дневная температура будет варьироваться по краю от +11 до +16 градусов, ожидаются дожди и грозы. В пятницу ночью под влиянием гребня антициклона температура вновь понизится, в среднем, до +4 градусов. Днем столбик термометра может подняться до отметки +19 градусов, местами пройдет небольшой дождь», — передают метеорологи.

По предварительным данным в выходные дни сохранится прохладная погода, однако ночи станут значительно теплее. Преобладающая температура ночью от +8 до +13 градусов, днем от +15 до +20. Сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

О том, что начало недели в Пермском крае выдастся не по-летнему холодным, URA.RU писало ранее. Синоптики прогнозировали резкое похолодании с дождями и грозами.

В среду (29 июня) Пермский край попал под влияние восточной периферии антициклона, в связи с чем очередное похолодание жители региона ощутят уже в четверг. Информация размещена на сайте научно-популярного проекта «Метеорологи и я». «Очередное похолодание ожидается уже в четверг. По предварительным данным, похолодание будет не столь сильным, как двумя днями ранее. Дневная температура будет варьироваться по краю от +11 до +16 градусов, ожидаются дожди и грозы. В пятницу ночью под влиянием гребня антициклона температура вновь понизится, в среднем, до +4 градусов. Днем столбик термометра может подняться до отметки +19 градусов, местами пройдет небольшой дождь», — передают метеорологи. По предварительным данным в выходные дни сохранится прохладная погода, однако ночи станут значительно теплее. Преобладающая температура ночью от +8 до +13 градусов, днем от +15 до +20. Сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет небольшой дождь. О том, что начало недели в Пермском крае выдастся не по-летнему холодным, URA.RU писало ранее. Синоптики прогнозировали резкое похолодании с дождями и грозами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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