Синоптики предупреждают об очередном похолодании в Пермском крае

Метеорологи: погоду в Пермском крае сформирует ложбина с холодным фронтом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В среду (29 июня) Пермский край попал под влияние восточной периферии антициклона, в связи с чем очередное похолодание жители региона ощутят уже в четверг. Информация размещена на сайте научно-популярного проекта «Метеорологи и я».

«Очередное похолодание ожидается уже в четверг. По предварительным данным, похолодание будет не столь сильным, как двумя днями ранее. Дневная температура будет варьироваться по краю от +11 до +16 градусов, ожидаются дожди и грозы. В пятницу ночью под влиянием гребня антициклона температура вновь понизится, в среднем, до +4 градусов. Днем столбик термометра может подняться до отметки +19 градусов, местами пройдет небольшой дождь», — передают метеорологи.

По предварительным данным в выходные дни сохранится прохладная погода, однако ночи станут значительно теплее. Преобладающая температура ночью от +8 до +13 градусов, днем от +15 до +20. Сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

О том, что начало недели в Пермском крае выдастся не по-летнему холодным, URA.RU писало ранее. Синоптики прогнозировали резкое похолодании с дождями и грозами.