25 июня 2022
24 июня 2022

В Пермском крае резко похолодает и пройдут дожди с грозами

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Пермские синоптики заявили о резком похолодании с дождями Фото:

Начало будущей недели в Пермском крае выдастся не по-летнему холодным и дождливым. О том, какая погода ожидает пермяков, рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии.

«В понедельник, 27 июня, под влиянием промежуточного барического гребня в ночные часы будет без осадков, столбик термометра опустится до отметки 2…7º, в Перми до 4º. В течение дня через регион ожидается смещение фронтального раздела, который принесет кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами», — информирует сайт пермского гидромета. Понижение температуры ожидается на протяжении всего воскресного дня, 26 июня.

По данным синоптиков, дневная температура составит 8-13 градусов тепла, в столице Прикамья — около +12°С. В северных округах края пройдут дожди. В понедельник днем столбики термометров достигнут 15-градусной отметки. Усилится северо-западный ветер, до 9-14 м/с. Пройдут дожди, возможны грозы.

Ранее URA.RU сообщало, что метеорологи рассказали о летней погоде с осенними значениями температур. Такая погода коснулась Прикамья, а также соседних уральских регионов.

В Пермском крае ожидают похолодание и дожди

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Начало будущей недели в Пермском крае выдастся не по-летнему холодным и дождливым. О том, какая погода ожидает пермяков, рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии. «В понедельник, 27 июня, под влиянием промежуточного барического гребня в ночные часы будет без осадков, столбик термометра опустится до отметки 2…7º, в Перми до 4º. В течение дня через регион ожидается смещение фронтального раздела, который принесет кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами», — информирует сайт пермского гидромета. Понижение температуры ожидается на протяжении всего воскресного дня, 26 июня. По данным синоптиков, дневная температура составит 8-13 градусов тепла, в столице Прикамья — около +12°С. В северных округах края пройдут дожди. В понедельник днем столбики термометров достигнут 15-градусной отметки. Усилится северо-западный ветер, до 9-14 м/с. Пройдут дожди, возможны грозы. Ранее URA.RU сообщало, что метеорологи рассказали о летней погоде с осенними значениями температур. Такая погода коснулась Прикамья, а также соседних уральских регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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