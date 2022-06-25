В Пермском крае резко похолодает и пройдут дожди с грозами

Пермские синоптики заявили о резком похолодании с дождями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начало будущей недели в Пермском крае выдастся не по-летнему холодным и дождливым. О том, какая погода ожидает пермяков, рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии.

«В понедельник, 27 июня, под влиянием промежуточного барического гребня в ночные часы будет без осадков, столбик термометра опустится до отметки 2…7º, в Перми до 4º. В течение дня через регион ожидается смещение фронтального раздела, который принесет кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами», — информирует сайт пермского гидромета. Понижение температуры ожидается на протяжении всего воскресного дня, 26 июня.

По данным синоптиков, дневная температура составит 8-13 градусов тепла, в столице Прикамья — около +12°С. В северных округах края пройдут дожди. В понедельник днем столбики термометров достигнут 15-градусной отметки. Усилится северо-западный ветер, до 9-14 м/с. Пройдут дожди, возможны грозы.

Ранее URA.RU сообщало, что метеорологи рассказали о летней погоде с осенними значениями температур. Такая погода коснулась Прикамья, а также соседних уральских регионов.

В Пермском крае ожидают похолодание и дожди скриншот: Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды