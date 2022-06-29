Валерий Кипелов будет 9 июля в селе Частоозерье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Музыкант Валерий Кипелов не будет выступать на Суперкубке России по футболу из-за участия в фестивале «Купала», который пройдет в Курганской области. Об этом рассказал менеджер исполнителя Евгений Одинцов.

«Некоторые время назад был разговор, чтобы выступить на стадионе, речь шла про 9 июля. Но в этот день мы выступаем в другом городе — в Курганской области. Соответственно, на стадионе выступления не будет», — сообщил Одинцов представителям телеканала «Матч ТВ».

За Суперкубок России будут бороться команды «Спартак» и «Зенит». По данным телеканала, Кипелов является болельщиком «Спартака» и автором гимна клуба.

9 июля в селе Частоозерье на фестивале «Купала», помимо Кипелова, выступят группы «Балаган Лимитед», «Технология» и «Комиссар». Позже представители Курганской епархии поддержали СМИ православного олигарха Константина Малофеева, которое обвиняло курганских чиновников в рекламе языческого праздника. Организатор фестиваля депутат Госдумы Александр Ильтяков считает, что у некоторых священнослужителей есть проблемы, поэтому они пытаются его очернить.