СМИ православного олигарха раскритиковало курганцев из-за русалок

Сайт правительства Курганской области раскритиковали из-за анонса языческого праздника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Издание «Царьград», которое принадлежит православному олигарху Константину Малофееву, раскритиковало курганских чиновников за рекламу на сайте правительства региона языческого праздника «Купала» с русалками и водяными. Их поддержали курганские священники, опубликовав ссылку на статью в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Вы тоже считаете это мракобесием? Нет же, сайт правительства Курганской области заботливо поясняет, что „праздник служит сохранению культурных национальных традиций, пропаганде традиционной народной культуры“. И даже более того, „праздник приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленному по указу президента“. Вот так местные чиновники сделали главу государства „ответственным“ за пляски водяных и русалок в окрестностях Кургана», — говорится на сайте «Царьград».

Руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии Константин Путник в интервью «Царьграду» сказал, что подобные «культурные проекты» вызывают серьезные опасения. По его словам, неоязычники используют власть ради своих целей. «Следует различать язычество как традицию и язычество как проект. За неоязычеством стоят не столько духовные и культурные потребности людей, сколько чьи-то финансовые интересы. <…> К сожалению, пестуемые ростки неоязычества дали всходы и во власти, которая, увы, трезвомыслием — в лице отдельных представителей — не отличается. Часто власть действует по принципу „деньги не пахнут“. Но в том-то и дело, что пахнут, и пахнут часто серой. А неоязычники просто пользуются индифферентностью и бездействием власти», — считает Путник.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области 9 июля пройдет языческий фестиваль «Купала». Его организатором является депутат Госдумы Александр Ильтяков. Ради праздника в селе Частоозерье выкопали искусственное озеро. Гостям фестиваля обещают показать шоу с водяным и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы. Также в Кургане состоится народный праздник «Иван Купала». Мероприятие пройдет 7 июля на пляже Бабьи пески.

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