«Кипелов» приедет на языческий фестиваль в Курганскую область

17 июня 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Рок-группа «Кипелов» выступил на фестивале «Купала» в Частоозерском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Частоозерье Курганской области 9 июля пройдет фестиваль «Купала», на котором выступит рок-группа «Кипелов». Об этом сообщается в telegram-канале организатора мероприятия -мясоперерабатывающего предприятия «Велес». «Фестиваль «Купала» 9 июля пройдет в Частоозерье. В программе: костюмированное шествие «Купальские гуляния» (центр Частоозерья), на базе отдыха «Велес» театральное шоу, концертная программа, целовальные игры, плетение венков, хороводы и русские забавы, группы «Балаган Лимитед», «Технология», «Комиссар», огненное шоу, группа «Кипелов», — говорится в афише мероприятия. По данным организаторов, празднование начнется с 12 часов. Вход на мероприятие свободный. Для гостей праздника народные умельцы будут проводить мастер-классы. Ранее URA.RU писало, что рок-группа «Кипелов» неоднократно выступала на мероприятиях в Частоозерском районе, а также в Кургане по приглашению основателей компании «Велес» братьев Александра и Дмитрия Ильтяковых. В Частоозерском районе Курганской области пройдет языческий фестиваль с рок-концертом фото: telergam-канал агрохолдинга «Велес» Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В селе Частоозерье Курганской области 9 июля пройдет фестиваль «Купала», на котором выступит рок-группа «Кипелов». Об этом сообщается в telegram-канале организатора мероприятия -мясоперерабатывающего предприятия «Велес». «Фестиваль «Купала» 9 июля пройдет в Частоозерье. В программе: костюмированное шествие «Купальские гуляния» (центр Частоозерья), на базе отдыха «Велес» театральное шоу, концертная программа, целовальные игры, плетение венков, хороводы и русские забавы, группы «Балаган Лимитед», «Технология», «Комиссар», огненное шоу, группа «Кипелов», — говорится в афише мероприятия. По данным организаторов, празднование начнется с 12 часов. Вход на мероприятие свободный. Для гостей праздника народные умельцы будут проводить мастер-классы. Ранее URA.RU писало, что рок-группа «Кипелов» неоднократно выступала на мероприятиях в Частоозерском районе, а также в Кургане по приглашению основателей компании «Велес» братьев Александра и Дмитрия Ильтяковых.