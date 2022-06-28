Депутат ГД и автор «шоу с русалками» ответил священникам Кургана

29 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков заявил, что фестиваль проводится, чтобы показать культуру, а не язычество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Организатор фестиваля «Купала» с русалками и водяными, депутат Госдумы Александр Ильтяков ответил курганским священникам, которые считают, что он поддерживает язычество. По его словам, у некоторых священнослужителей есть проблемы, поэтому они пытаются его очернить. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам депутат. Ранее Курганская епархия поддержала СМИ православного олигарха, которое обвиняло курганских чиновников в рекламе языческого праздника. «Не все батюшки, ставшие батюшками, поистине могут быть таковыми. Потому что многие из них пришли в православную церковь из-за комплекса неполноценности. Когда они видят, что где-то что-то меняется в лучшую сторону, а у них в жизни что-то либо не удалось, они стараются иных выставить в негативном свете. Начинают дуть в уши иерархам православной церкви и показывать им свое видение в извращенной форме», — сказал Ильтяков. Также депутат Госдумы прокомментировал критику со стороны издания «Царьград», которые в своей статье назвали фестиваль «Купала» мракобесием и, что неоязычники используют власть ради своих целей. В ответ на это Ильтяков заявил, что мероприятие проводится за свои деньги, а главное цель праздника — показать культуру русского народа. «Я прочитал эту статью, там тень на плетень навели. О каких-то неоязычниках вспомнили и то, что деньги не пахнут для государства. Какие деньги? Для того, чтобы провести этот праздник мы затратили за два года денег предприятия (мясокомбината „Велес“ — прим. ред.) на 30 миллионов рублей. Для того, чтобы показать культуру, а не язычество. Что плохого в том, что мы хотим культурно пройтись по селу в древних одеждах, петь добрые песни, прославляя традиции нашего народа, показать обычаи. Никаких непристойностей. Я знаю, что с чистой душой это делаю», — прокомментировал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганские священники изгоняли бесов с места жертвоприношений, где собирались неоязычники. На древнем памятнике Савин-1 в Курганской области местная епархия совместно с казаками провели крестный ход и молебен. Также сообщалось, что в Курганской области 9 июля состоится языческий фестиваль «Купала». Ради праздника в селе Частоозерье выкопали искусственное озеро. Гостям фестиваля обещают устроить шоу с водяными и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Организатор фестиваля «Купала» с русалками и водяными, депутат Госдумы Александр Ильтяков ответил курганским священникам, которые считают, что он поддерживает язычество. По его словам, у некоторых священнослужителей есть проблемы, поэтому они пытаются его очернить. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам депутат. Ранее Курганская епархия поддержала СМИ православного олигарха, которое обвиняло курганских чиновников в рекламе языческого праздника. «Не все батюшки, ставшие батюшками, поистине могут быть таковыми. Потому что многие из них пришли в православную церковь из-за комплекса неполноценности. Когда они видят, что где-то что-то меняется в лучшую сторону, а у них в жизни что-то либо не удалось, они стараются иных выставить в негативном свете. Начинают дуть в уши иерархам православной церкви и показывать им свое видение в извращенной форме», — сказал Ильтяков. Также депутат Госдумы прокомментировал критику со стороны издания «Царьград», которые в своей статье назвали фестиваль «Купала» мракобесием и, что неоязычники используют власть ради своих целей. В ответ на это Ильтяков заявил, что мероприятие проводится за свои деньги, а главное цель праздника — показать культуру русского народа. «Я прочитал эту статью, там тень на плетень навели. О каких-то неоязычниках вспомнили и то, что деньги не пахнут для государства. Какие деньги? Для того, чтобы провести этот праздник мы затратили за два года денег предприятия (мясокомбината „Велес“ — прим. ред.) на 30 миллионов рублей. Для того, чтобы показать культуру, а не язычество. Что плохого в том, что мы хотим культурно пройтись по селу в древних одеждах, петь добрые песни, прославляя традиции нашего народа, показать обычаи. Никаких непристойностей. Я знаю, что с чистой душой это делаю», — прокомментировал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганские священники изгоняли бесов с места жертвоприношений, где собирались неоязычники. На древнем памятнике Савин-1 в Курганской области местная епархия совместно с казаками провели крестный ход и молебен. Также сообщалось, что в Курганской области 9 июля состоится языческий фестиваль «Купала». Ради праздника в селе Частоозерье выкопали искусственное озеро. Гостям фестиваля обещают устроить шоу с водяными и русалками, купальский костер и сжигание чучела Ярилы.