В Пермь после 5 июля придет жара

Аномально холодный период в Пермском крае завершится в начале следующей недели. В регион придет потепление и даже жара. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
«Во вторник, 5 июля, температура воздуха впервые за более чем две недели превысит климатическую норму. Дневной максимум достигнет +23…+28 градусов. На северо-западе края это может произойти на сутки раньше — 4 июля», — сообщили в ГИС-центре.
Тепло придет на Урал с северо-запада. В южной части края и в Перми 6—7 июля возможно наступление жары — впервые с начала нынешнего лета температура достигнет 30 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля, в пятницу ночью, температура вновь понизится, в среднем до +4 градусов. А днем столбик термометра может подняться до отметки +19 градусов.
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Аномально холодный период в Пермском крае завершится в начале следующей недели. В регион придет потепление и даже жара. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ. «Во вторник, 5 июля, температура воздуха впервые за более чем две недели превысит климатическую норму. Дневной максимум достигнет +23…+28 градусов. На северо-западе края это может произойти на сутки раньше — 4 июля», — сообщили в ГИС-центре. Тепло придет на Урал с северо-запада. В южной части края и в Перми 6—7 июля возможно наступление жары — впервые с начала нынешнего лета температура достигнет 30 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля, в пятницу ночью, температура вновь понизится, в среднем до +4 градусов. А днем столбик термометра может подняться до отметки +19 градусов.