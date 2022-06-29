В Пермь после 5 июля придет жара

Пермяки устали от холодного лета и ждут жаркой погоды Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Аномально холодный период в Пермском крае завершится в начале следующей недели. В регион придет потепление и даже жара. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

«Во вторник, 5 июля, температура воздуха впервые за более чем две недели превысит климатическую норму. Дневной максимум достигнет +23…+28 градусов. На северо-западе края это может произойти на сутки раньше — 4 июля», — сообщили в ГИС-центре.

Тепло придет на Урал с северо-запада. В южной части края и в Перми 6—7 июля возможно наступление жары — впервые с начала нынешнего лета температура достигнет 30 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 июля, в пятницу ночью, температура вновь понизится, в среднем до +4 градусов. А днем столбик термометра может подняться до отметки +19 градусов.