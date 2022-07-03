Верховный суд наказал курганца за жалобы на командира ДПС

Бизнесмен заподозрил командира батальона ДПС Кургана в коррупции и написал жалобы в УМВД и президенту РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель должен выплатить командиру батальона ДПС ГИБДД УМВД по городу Кургану Рушану Галееву компенсацию морального вреда за жалобы, в которых подозревал полицейского в коррупции. Решение Курганского областного суда Верховный суд оставил в силе, сообщила URA.RU представитель бизнесмена Елена Камшилова.

«Верховный суд оставил без изменения решение Курганского областного суда по иску Рушана Галеева о защите чести, достоинства и деловой репутации к предпринимателю Олегу Лысюку. Лысюк должен выплатить Галееву компенсацию морального вреда в сумме 3 тысячи рублей за жалобы, в которых высказывал свои подозрения в коррупционных действиях. Мы направили обращение в президиум Верховного суда», — сообщила Елена Камшилова.

По данным суда, Олег Лысюк (городская служба аварийных комиссаров «АварКомКурган») в 2020 году неоднократно обращался с жалобами к начальнику УМВД по Курганской области и на имя президента РФ. Бизнесмен писал о своих подозрениях в отношении неправомерных действий командира батальона ДПС. По мнению Лысюка, сотрудники передавали служебную информацию о произошедших ДТП организации-конкуренту за вознаграждение. Лысюк считал, что сотрудники делают это по указанию Галеева. Проверки по жалобам нарушений не выявили, но бизнесмен вновь направлял аналогичные заявления.

Галеев обратился в Курганский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, и просил взыскать с бизнесмена 5 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Некоторые выражения из жалоб Лысюка были признаны не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Галеева, суд постановил взыскать с ответчика три тысячи рублей в пользу истца. Бизнесмен пытался обжаловать решение, областной суд отменил решение городского суда в части распространения бизнесменом информации, но подтвердил право полицейского на компенсацию морального вреда.

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