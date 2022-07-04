Эксперт Зыков назвал альтернативу Google Play в России

04 июля 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Конкуренцию Google Play могут составить магазины мобильных приложений РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Альтернативой систем Google Play могут стать российские магазины мобильных приложений для Android: RuMarket, NashStore и RuStore. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Ранее ФАС РФ вынесла Google LLC предупреждение из-за признаков злоупотребления доминирующим положением. Ведомство установило, что компания, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно ее платежную систему. «Здесь возможно либо появление альтернативных платежных систем внутри Google Play, либо развитие альтернативных магазинов приложений. И нужно дать всем магазинам возможность предустановки на устройствах, чтобы не было монополии. Например, есть российские магазины мобильных приложений — NashStore, RuStore. Они созданы для того, чтобы создать конкуренцию для Google Play и вернуть в России возможность совершения платежей, а также работы с приложениями, которые были удалены Google по тем или иным причинам», — объяснил Владимир Зыков. Спикер подчеркнул, что на данный момент Google Play является монополистом на устройствах на базе Android. «Google Play — это монополист на Android —устройствах. То есть разработчик идет в Google и лицензирует свой Android. А чтобы он был лицензирован, нужно выполнить ряд условий компании и одно из них — предоставление сервисов Google, в числе которых есть Google Play. И монополист тут Google Play. То есть разработчикам нельзя использовать альтернативные платежные системы. Google ставит комиссию в размере 30%. Из-за этого разработчики неоднократно жаловались на такие невыносимые условия. Выступал даже Павел Дуров», — добавил Зыков. В беседе с URA.RU председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что Google LLC работает вне рыночной системы, что неоднократно отмечалось и в других странах. «Google ограничил выбор и создал не рыночные условия. У них в приоритете, чтобы собственный продукт использовался во всех расчетах. То есть компания может устанавливать любые комиссии с любой транзакцией, получать доход. Поэтому ФАС совершенно справедливо вынес соответствующее предписание. Аналогичные уже выносились и другими ФАС мира, в том числе в Голландии», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Альтернативой систем Google Play могут стать российские магазины мобильных приложений для Android: RuMarket, NashStore и RuStore. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. Ранее ФАС РФ вынесла Google LLC предупреждение из-за признаков злоупотребления доминирующим положением. Ведомство установило, что компания, владеющая и управляющая магазином приложений Google Play, обязала разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно ее платежную систему. «Здесь возможно либо появление альтернативных платежных систем внутри Google Play, либо развитие альтернативных магазинов приложений. И нужно дать всем магазинам возможность предустановки на устройствах, чтобы не было монополии. Например, есть российские магазины мобильных приложений — NashStore, RuStore. Они созданы для того, чтобы создать конкуренцию для Google Play и вернуть в России возможность совершения платежей, а также работы с приложениями, которые были удалены Google по тем или иным причинам», — объяснил Владимир Зыков. Спикер подчеркнул, что на данный момент Google Play является монополистом на устройствах на базе Android. «Google Play — это монополист на Android —устройствах. То есть разработчик идет в Google и лицензирует свой Android. А чтобы он был лицензирован, нужно выполнить ряд условий компании и одно из них — предоставление сервисов Google, в числе которых есть Google Play. И монополист тут Google Play. То есть разработчикам нельзя использовать альтернативные платежные системы. Google ставит комиссию в размере 30%. Из-за этого разработчики неоднократно жаловались на такие невыносимые условия. Выступал даже Павел Дуров», — добавил Зыков. В беседе с URA.RU председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что Google LLC работает вне рыночной системы, что неоднократно отмечалось и в других странах. «Google ограничил выбор и создал не рыночные условия. У них в приоритете, чтобы собственный продукт использовался во всех расчетах. То есть компания может устанавливать любые комиссии с любой транзакцией, получать доход. Поэтому ФАС совершенно справедливо вынес соответствующее предписание. Аналогичные уже выносились и другими ФАС мира, в том числе в Голландии», — заявил он.