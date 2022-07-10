Репчатый лук подорожал за год более чем на 54% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последний год в Курганской области больше всего подорожал репчатый лук. По данным на июнь 2022 года, средняя цена одного килограмма составляет 49 рублей. Стоимость выросла более чем в два раза. Также стал дороже сахар, яблоки, соль и рис. Такие данные приводятся на сайте Свердловскстата.

«Стоимость репчатого лука составляет 49,08 рублей за один килограмм. За год цена выросла на 54,42%. Сахар-песок подорожал на 45,42%. Один килограмм стоит 75,34 рублей. Стоимость яблок за год увеличилась до 141,89 рубля (+29,92%)», — говорится на сайте. Соль и рис подорожали более чем на 28%. Один килограмм соли стоит почти 14 рублей, риса — более 115 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко подешевел борщевой набор. Цены на капусту снизились почти на 18%, на картофель — более чем на 8%. Также за неделю значительно подешевела морковь и свекла.