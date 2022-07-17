Замначальника МВД Запорожской области задержали

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Задержание Алексея Селиванова — происки киевских властей, считает лидер общественного движения Фото:

В Запорожской области задержали заместителя начальника МВД региона Алексея Селиванова. Об этом сообщил лидер общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков.

«Алексей был задержан три дня назад. Его коллеги, с кем удалось пообщаться, говорят, что это какое-то недоразумение. Селиванова знают как исключительно порядочного человека. В 2014 году он, работая еще в Министерстве обороны Украины, не побоялся поддержать народ Донбасса», — сказал Кочетков в интервью агентству «Ридус».

По его словам, Селиванов не нравился украинской стороне, а за голову замначальника объявляли награду. «На Алексея уже было одно покушение, готовилось второе. Такое ощущение, что его задержание — происки наших врагов. Никаким иным образом нельзя объяснить допущенное беззаконие. Вероятно, речь идет о провокации со стороны людей, которые вроде как сотрудничают с Россией, но на самом деле продолжают работать на официальный Киев. Надеюсь, что в ближайшее время Алексей Селиванов окажется на свободе, а виновные в этой чудовищной провокации понесут суровое наказание», — заявил Кочетков.

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В Запорожской области задержали заместителя начальника МВД региона Алексея Селиванова. Об этом сообщил лидер общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков. «Алексей был задержан три дня назад. Его коллеги, с кем удалось пообщаться, говорят, что это какое-то недоразумение. Селиванова знают как исключительно порядочного человека. В 2014 году он, работая еще в Министерстве обороны Украины, не побоялся поддержать народ Донбасса», — сказал Кочетков в интервью агентству «Ридус». По его словам, Селиванов не нравился украинской стороне, а за голову замначальника объявляли награду. «На Алексея уже было одно покушение, готовилось второе. Такое ощущение, что его задержание — происки наших врагов. Никаким иным образом нельзя объяснить допущенное беззаконие. Вероятно, речь идет о провокации со стороны людей, которые вроде как сотрудничают с Россией, но на самом деле продолжают работать на официальный Киев. Надеюсь, что в ближайшее время Алексей Селиванов окажется на свободе, а виновные в этой чудовищной провокации понесут суровое наказание», — заявил Кочетков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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