Замначальника МВД Запорожской области задержали

17 июля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Задержание Алексея Селиванова — происки киевских властей, считает лидер общественного движения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Запорожской области задержали заместителя начальника МВД региона Алексея Селиванова. Об этом сообщил лидер общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков. «Алексей был задержан три дня назад. Его коллеги, с кем удалось пообщаться, говорят, что это какое-то недоразумение. Селиванова знают как исключительно порядочного человека. В 2014 году он, работая еще в Министерстве обороны Украины, не побоялся поддержать народ Донбасса», — сказал Кочетков в интервью агентству «Ридус». По его словам, Селиванов не нравился украинской стороне, а за голову замначальника объявляли награду. «На Алексея уже было одно покушение, готовилось второе. Такое ощущение, что его задержание — происки наших врагов. Никаким иным образом нельзя объяснить допущенное беззаконие. Вероятно, речь идет о провокации со стороны людей, которые вроде как сотрудничают с Россией, но на самом деле продолжают работать на официальный Киев. Надеюсь, что в ближайшее время Алексей Селиванов окажется на свободе, а виновные в этой чудовищной провокации понесут суровое наказание», — заявил Кочетков. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Запорожской области задержали заместителя начальника МВД региона Алексея Селиванова. Об этом сообщил лидер общественного движения «Русский союз» Алексей Кочетков. «Алексей был задержан три дня назад. Его коллеги, с кем удалось пообщаться, говорят, что это какое-то недоразумение. Селиванова знают как исключительно порядочного человека. В 2014 году он, работая еще в Министерстве обороны Украины, не побоялся поддержать народ Донбасса», — сказал Кочетков в интервью агентству «Ридус». По его словам, Селиванов не нравился украинской стороне, а за голову замначальника объявляли награду. «На Алексея уже было одно покушение, готовилось второе. Такое ощущение, что его задержание — происки наших врагов. Никаким иным образом нельзя объяснить допущенное беззаконие. Вероятно, речь идет о провокации со стороны людей, которые вроде как сотрудничают с Россией, но на самом деле продолжают работать на официальный Киев. Надеюсь, что в ближайшее время Алексей Селиванов окажется на свободе, а виновные в этой чудовищной провокации понесут суровое наказание», — заявил Кочетков.