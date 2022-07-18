Мэрия Златоуста распродает цеха заброшенного завода

Старые цеха завода «Булат» уйдут с молотка за 65 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэрия Златоуста (Челябинская область) выставила на аукцион 11 лотов с цехами бывшего завода «Булат». Как следует из сайта торгов, стоимость реализуемого имущества составляет почти 65 млн рублей.

На продажу выставлены производственные корпуса, склады, участок газосварки, меднолитейное отделение, центральная компрессорная станция и цех проката горячего металла. Самый дорогой лот стоит чуть более 11 млн рублей, самый дешевый — почти 182 тысячи. Часть активов реализуется вместе с земельными участками, за которые придется доплатить. Площади объектов различны: от 73,8 до 17440,7 кв. метра.

В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что на реализацию выставлены старые производственные корпуса. Объекты на протяжении многих лет никак не используются. По данным URA.RU, собственность стала муниципальной в конце 2015 года, когда Росимущество передало 23 объекта бывшего завода «Булат» златоустовским властям.

«Активы могут представлять интерес для производственников. Многие наши клиенты сейчас находятся в поисках цехов под металло- или деревообработку», — отметил в разговоре с URA.RU гендиректор риэлторского агентства «Элис» (Златоуст) Артур Каримов.

Недвижимость ранее уже выставлялась для продажи, однако торги были признаны несостоявшимися. По словам риэлтора, это позволяет снизить стоимость объектов к моменту проведения очередного аукциона.

ОАО «Завод «Булат», чьи цеха выставлены на продажу, в 1990-х годах был обанкрочен. В 2005 году суд признал его гендиректора Владимира Вальтера виновным в присвоении имущества в особо крупном размере и невыплатах зарплаты рабочим. Суд приговорил руководителя к семи годам лишения свободы. В 2015 году на площадке завода мэрия намеревалась создать индустриальный парк и оружейную академию.

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