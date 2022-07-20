Ортопед Литвиненко предупредил о близорукости из-за плоскостопия

21 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Плоскостопие нельзя излечить полностью, сказал Андрей Литвиненко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Плоскостопие вызывает порядка 30 заболеваний опорно-двигательного аппарата и кровообращения и является возможной причиной развития близорукости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. «На стопе есть более 30 заболеваний. Это вросший ноготь, шишка на большом пальце, мозоли, воспаление амилового сухожилия, артроз суставов. Их причина именно плоскостопие. Это нарушение опасно тем, что из-за него начинают развиваться заболевания, которые поражают связки, мышцы, кости и суставы стопы. Стопа является опорным органом, поэтому поражаться может голеностопный сустав, коленный сустав и даже позвоночник. В будущем начнется неправильное перераспределение нагрузки, страдает весь опорно-двигательный аппарат. Даже есть работы, которые связывают развитие близорукости с плоскостопием. Есть такая теория, что одна из первопричин проблем со зрением — это плоскостопие», — сообщил Андрей Литвиненко. Он объяснил, как проблемы с ногами могут привести к близорукости. «Взаимосвязь идет через развитие сколиоза. Идет нарушение кровоснабжения спинного и головного мозга со всеми вытекающими последствиями. Помимо опорно-двигательного аппарата, страдает и венозная система. Нарушается кровоснабжение. Это тоже может приводить к не очень приятным последствиям», — добавил ортопед. Травматолог подчеркнул, что полностью избавиться от плоскостопия не получится. «Всего существует четыре степени. Чем больше степень, тем более плоская стопа. Даже первая стадия — это уже проблема, потому что заболевание прогрессирует. У нас нет технологий, которые могли бы полностью обернуть процесс вспять. Мы можем говорить о замедлении прогрессирования и о коррекции этого заболевания», — отметил Литвиненко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Плоскостопие вызывает порядка 30 заболеваний опорно-двигательного аппарата и кровообращения и является возможной причиной развития близорукости. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ортопед-травматолог Андрей Литвиненко. «На стопе есть более 30 заболеваний. Это вросший ноготь, шишка на большом пальце, мозоли, воспаление амилового сухожилия, артроз суставов. Их причина именно плоскостопие. Это нарушение опасно тем, что из-за него начинают развиваться заболевания, которые поражают связки, мышцы, кости и суставы стопы. Стопа является опорным органом, поэтому поражаться может голеностопный сустав, коленный сустав и даже позвоночник. В будущем начнется неправильное перераспределение нагрузки, страдает весь опорно-двигательный аппарат. Даже есть работы, которые связывают развитие близорукости с плоскостопием. Есть такая теория, что одна из первопричин проблем со зрением — это плоскостопие», — сообщил Андрей Литвиненко. Он объяснил, как проблемы с ногами могут привести к близорукости. «Взаимосвязь идет через развитие сколиоза. Идет нарушение кровоснабжения спинного и головного мозга со всеми вытекающими последствиями. Помимо опорно-двигательного аппарата, страдает и венозная система. Нарушается кровоснабжение. Это тоже может приводить к не очень приятным последствиям», — добавил ортопед. Травматолог подчеркнул, что полностью избавиться от плоскостопия не получится. «Всего существует четыре степени. Чем больше степень, тем более плоская стопа. Даже первая стадия — это уже проблема, потому что заболевание прогрессирует. У нас нет технологий, которые могли бы полностью обернуть процесс вспять. Мы можем говорить о замедлении прогрессирования и о коррекции этого заболевания», — отметил Литвиненко.