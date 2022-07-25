Власти РФ помогут выплатить зарплаты россиянам

Правительство России предоставит пострадавшим от санкций против России предприятиям субсидии на зарплаты для сотрудников. Об этом заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.
«Им [предприятиям, которые пострадали от антироссийских санкций] будут предоставлены субсидии на зарплаты», — сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции против РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну оказало обратный эффект на экономики западных государств. США и Европа столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергокризисом, отмечал политик.
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