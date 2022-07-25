Власти РФ помогут выплатить зарплаты россиянам

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Иннопром-2022 первый день. Екатеринбург , мишустин михаил
Мишустин сообщил о новых субсидиях для российских предприятий Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство России предоставит пострадавшим от санкций против России предприятиям субсидии на зарплаты для сотрудников. Об этом заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

«Им [предприятиям, которые пострадали от антироссийских санкций] будут предоставлены субсидии на зарплаты», — сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции против РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну оказало обратный эффект на экономики западных государств. США и Европа столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергокризисом, отмечал политик.

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Правительство России предоставит пострадавшим от санкций против России предприятиям субсидии на зарплаты для сотрудников. Об этом заявил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. «Им [предприятиям, которые пострадали от антироссийских санкций] будут предоставлены субсидии на зарплаты», — сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции против РФ в связи с началом специальной операции по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну оказало обратный эффект на экономики западных государств. США и Европа столкнулись с сильнейшей инфляцией и энергокризисом, отмечал политик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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