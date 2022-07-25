Челябинцы переключились на подержанные смартфоны

Спрос на восстановленные гаджеты вырос в 2,5 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска в 2,5 раза чаще стали покупать подержанные смартфоны, предпочитая их новым мобильным устройствам. Тенденция к повышению спроса на восстановленные гаджеты наметилась в июне.

«Мы видим интерес клиентов к программе trade-in, которая позволяет сдать старый смартфон и получить скидку на приобретение нового гаджета. Челябинцы в 1,5 раза стали активней пользоваться такой возможностью», — сообщили URA.RU в компании «МегаФон».

Чаще всего челябинцы сдают в салоны связи смартфоны Samsung (35%), Apple (28%) и Huawei (16%). Вместо них горожане приобретают модели Xiaomi и Realme, также спросом пользуются Samsung и Apple.