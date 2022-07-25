25 июля 2022

Челябинцы переключились на подержанные смартфоны

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Географический диктант» в УрГПУ. Екатеринбург, телефон, смартфон, apple, гаджет, айфон11, iphone11
Спрос на восстановленные гаджеты вырос в 2,5 раза Фото:

Жители Челябинска в 2,5 раза чаще стали покупать подержанные смартфоны, предпочитая их новым мобильным устройствам. Тенденция к повышению спроса на восстановленные гаджеты наметилась в июне.

«Мы видим интерес клиентов к программе trade-in, которая позволяет сдать старый смартфон и получить скидку на приобретение нового гаджета. Челябинцы в 1,5 раза стали активней пользоваться такой возможностью», — сообщили URA.RU в компании «МегаФон».

Чаще всего челябинцы сдают в салоны связи смартфоны Samsung (35%), Apple (28%) и Huawei (16%). Вместо них горожане приобретают модели Xiaomi и Realme, также спросом пользуются Samsung и Apple.

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Жители Челябинска в 2,5 раза чаще стали покупать подержанные смартфоны, предпочитая их новым мобильным устройствам. Тенденция к повышению спроса на восстановленные гаджеты наметилась в июне. «Мы видим интерес клиентов к программе trade-in, которая позволяет сдать старый смартфон и получить скидку на приобретение нового гаджета. Челябинцы в 1,5 раза стали активней пользоваться такой возможностью», — сообщили URA.RU в компании «МегаФон». Чаще всего челябинцы сдают в салоны связи смартфоны Samsung (35%), Apple (28%) и Huawei (16%). Вместо них горожане приобретают модели Xiaomi и Realme, также спросом пользуются Samsung и Apple.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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