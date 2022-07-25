Дарья Пицик обещает в сериале много красивых тел и пляжного волейбола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинская актриса (уроженка Сатки) Дарья Пицик вернется в комедийный хит «Дылды», главную роль в котором исполняет комедийный актер Павел Деревянко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

«8 августа на СТС вернется комедийный хит „Дылды“. В новом сезоне герои в исполнении Павла Деревянко, актрисы из Сатки Дарьи Пицик и других звезд откроют для себя мир пляжного волейбола», — отмечают на СТС.

В продолжении сериала амбициозный тренер Михаил Ковалев (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды (Дарья Пицик, Ангелина Поплавская и другие) и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он берется за женскую команду по пляжному волейболу. Перед съемками Пицик и другие актрисы сериала занималась вместе с тренером, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года Еленой Зарубиной.

«В новых сериях будет много красивых тел, пляжного волейбола, солнца, моря и ярких историй», — признавалась Дарья Пицик, чья героиня, волейболистка Леля, примерит роль мамы и домохозяйки.

За южным колоритом группа отправилась в Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad — одной из самых известных площадок для пляжного волейбола в стране. Но курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры досняли на Кипре.

«Жаркие» кадры сериала досняли на Кипре, в Анапе было холодно Фото: PR-служба телеканала СТС

По сюжету Дарья Пицик, чья героиня, волейболистка Леля, примерит роль мамы Фото: PR-служба телеканала СТС