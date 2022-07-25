Челябинская актриса (уроженка Сатки) Дарья Пицик вернется в комедийный хит «Дылды», главную роль в котором исполняет комедийный актер Павел Деревянко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС.
«8 августа на СТС вернется комедийный хит „Дылды“. В новом сезоне герои в исполнении Павла Деревянко, актрисы из Сатки Дарьи Пицик и других звезд откроют для себя мир пляжного волейбола», — отмечают на СТС.
В продолжении сериала амбициозный тренер Михаил Ковалев (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды (Дарья Пицик, Ангелина Поплавская и другие) и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он берется за женскую команду по пляжному волейболу. Перед съемками Пицик и другие актрисы сериала занималась вместе с тренером, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года Еленой Зарубиной.
«В новых сериях будет много красивых тел, пляжного волейбола, солнца, моря и ярких историй», — признавалась Дарья Пицик, чья героиня, волейболистка Леля, примерит роль мамы и домохозяйки.
За южным колоритом группа отправилась в Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad — одной из самых известных площадок для пляжного волейбола в стране. Но курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры досняли на Кипре.
«Жаркие» кадры сериала досняли на Кипре, в Анапе было холодно
Фото: PR-служба телеканала СТС
По сюжету Дарья Пицик, чья героиня, волейболистка Леля, примерит роль мамы
Фото: PR-служба телеканала СТС
Амбициозный тренер Михаил Ковалев (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды и уходит в мир алкоголя
Челябинская актриса (уроженка Сатки) Дарья Пицик вернется в комедийный хит «Дылды», главную роль в котором исполняет комедийный актер Павел Деревянко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала СТС. «8 августа на СТС вернется комедийный хит „Дылды“. В новом сезоне герои в исполнении Павла Деревянко, актрисы из Сатки Дарьи Пицик и других звезд откроют для себя мир пляжного волейбола», — отмечают на СТС. В продолжении сериала амбициозный тренер Михаил Ковалев (Павел Деревянко) не справляется с предательством команды (Дарья Пицик, Ангелина Поплавская и другие) и уходит в мир алкоголя и вредной еды. Чтобы вернуться в строй, он берется за женскую команду по пляжному волейболу. Перед съемками Пицик и другие актрисы сериала занималась вместе с тренером, серебряным призером Олимпийских игр 2004 года Еленой Зарубиной. «В новых сериях будет много красивых тел, пляжного волейбола, солнца, моря и ярких историй», — признавалась Дарья Пицик, чья героиня, волейболистка Леля, примерит роль мамы и домохозяйки. За южным колоритом группа отправилась в Анапу, где остановилась на спортивной базе Volleygrad — одной из самых известных площадок для пляжного волейбола в стране. Но курортный город встретил команду не солнцем, а холодным ветром, так что «жаркие» кадры досняли на Кипре.