В Ноябрьске сбили пешехода возле пожарной части

26 июля 2022 в 23:14 Размер текста - 17 +

Очевидцы пишут, что на месте аварии «кошмар какой-то» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части, сообщается в Ноябрьском чате в telegram. «Состояние пострадавшего неизвестно. По неподтвержденной информации — погиб», — указано в сообщении. «Мимо аварии проезжал, там просто кошмар какой-то», — прокомментировал пользователь Maks Balaev. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части, сообщается в Ноябрьском чате в telegram. «Состояние пострадавшего неизвестно. По неподтвержденной информации — погиб», — указано в сообщении. «Мимо аварии проезжал, там просто кошмар какой-то», — прокомментировал пользователь Maks Balaev. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.