25 июля 2022

В Ноябрьске сбили пешехода возле пожарной части

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Очевидцы пишут, что на месте аварии «кошмар какой-то» (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части, сообщается в Ноябрьском чате в telegram.

«Состояние пострадавшего неизвестно. По неподтвержденной информации — погиб», — указано в сообщении. «Мимо аварии проезжал, там просто кошмар какой-то», — прокомментировал пользователь Maks Balaev.

В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части, сообщается в Ноябрьском чате в telegram. «Состояние пострадавшего неизвестно. По неподтвержденной информации — погиб», — указано в сообщении. «Мимо аварии проезжал, там просто кошмар какой-то», — прокомментировал пользователь Maks Balaev. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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