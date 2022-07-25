В Ноябрьске сбили пешехода возле пожарной части

Очевидцы пишут, что на месте аварии «кошмар какой-то» (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) на улице 60 лет СССР произошла авария. Пешехода сбили напротив пожарной части, сообщается в Ноябрьском чате в telegram.
«Состояние пострадавшего неизвестно. По неподтвержденной информации — погиб», — указано в сообщении. «Мимо аварии проезжал, там просто кошмар какой-то», — прокомментировал пользователь Maks Balaev.
В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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