27 июля 2022

В Тюменской области нашли токсичные свалки, опасные для людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка не далеко от Тюневского сельского поселения. Тюмень, мусор в лесу, свалка, незаконная свалка
Токсины от разложения мусора отравляют почву и воду Фото:

В районах Тюменской области на сельскохозяйственных землях найдены шесть свалок, токсичные отходы от которых грозят жителям патологиями, а флоре и фауне — гибелью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«На землях сельхозназначения выявлены шесть несанкционированных свалок, в Тюменском (пять) и Заводоуковском районах. Большая часть состоит из материалов, не способных к природному саморазложению. Токсичные соединения попадают в атмосферу, почву и грунтовые воды. Это может привести к гибели местной флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у людей», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Общая площадь найденных свалок — 10,4 га. На них брошены пластик, стекло, упаковки от продуктов, текстиль, доски, обрезки кустов, отходы жизнедеятельности и животноводства. Правообладателям участков объявят предостережения.

Ранее URA.RU писало, что тюменскую компанию уличили в загрязнении леса. На Старотобольском тракте обнаружили свалку мусора, в котором находились ценники магазинов компании «Лакико».

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В районах Тюменской области на сельскохозяйственных землях найдены шесть свалок, токсичные отходы от которых грозят жителям патологиями, а флоре и фауне — гибелью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону. «На землях сельхозназначения выявлены шесть несанкционированных свалок, в Тюменском (пять) и Заводоуковском районах. Большая часть состоит из материалов, не способных к природному саморазложению. Токсичные соединения попадают в атмосферу, почву и грунтовые воды. Это может привести к гибели местной флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у людей», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Общая площадь найденных свалок — 10,4 га. На них брошены пластик, стекло, упаковки от продуктов, текстиль, доски, обрезки кустов, отходы жизнедеятельности и животноводства. Правообладателям участков объявят предостережения. Ранее URA.RU писало, что тюменскую компанию уличили в загрязнении леса. На Старотобольском тракте обнаружили свалку мусора, в котором находились ценники магазинов компании «Лакико».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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