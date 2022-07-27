В Тюменской области нашли токсичные свалки, опасные для людей

Токсины от разложения мусора отравляют почву и воду Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В районах Тюменской области на сельскохозяйственных землях найдены шесть свалок, токсичные отходы от которых грозят жителям патологиями, а флоре и фауне — гибелью. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

«На землях сельхозназначения выявлены шесть несанкционированных свалок, в Тюменском (пять) и Заводоуковском районах. Большая часть состоит из материалов, не способных к природному саморазложению. Токсичные соединения попадают в атмосферу, почву и грунтовые воды. Это может привести к гибели местной флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у людей», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Общая площадь найденных свалок — 10,4 га. На них брошены пластик, стекло, упаковки от продуктов, текстиль, доски, обрезки кустов, отходы жизнедеятельности и животноводства. Правообладателям участков объявят предостережения.

Ранее URA.RU писало, что тюменскую компанию уличили в загрязнении леса. На Старотобольском тракте обнаружили свалку мусора, в котором находились ценники магазинов компании «Лакико».