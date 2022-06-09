Тюменскую компанию уличили в загрязнении леса

Предполагается, что свалка образовалась из-за организации ООО «Лакико» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В лесу по Старотобольскому тракту под Тюменью местные жители обнаружили свалку мусора, в котором находились ценники продуктовых магазинов компании «Лакико». Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте».

«Вся эта красота лежит в лесу по Старотобольскому тракту в районе нефтепровода! Вопрос к директору ООО «Лакико»: «Как ваш мусор там оказался?», — поинтересовалась в своей публикации Марина Долганова.

В комментариях к записи пользователи поддержали негодование автора. «В Роспотребнадзор отправляйте инфу, накажут и заставят убрать», — посоветовала Наталья Помигалова. «А мы потом волонтеры, ходим и собираем этот мусор», — добавила Наталья Голубицкая.

В адрес ООО «Лакико» и в департамент недропользования и экологии Тюменской области направлены письменные запросы. Ответы на них ожидаются. Ранее URA.RU сообщало о том, что березовую рощу в поселке Винзили Тюменской области превратили свалку.