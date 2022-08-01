Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond уходят из России

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Товары Юнилевер. Челябинск, липтон
В России перестанут продавать чай Lipton Фото:

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, уходит с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. В компании пояснили, что такое решение принято, поскольку текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес», — передают «Известия» заявление Ekaterra.

Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. По словам главы государства, уход иностранных брендов заставляет российские компании «шевелиться», пишет RT.

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Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, уходит с российского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации. В компании пояснили, что такое решение принято, поскольку текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес», — передают «Известия» заявление Ekaterra. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. По словам главы государства, уход иностранных брендов заставляет российские компании «шевелиться», пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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