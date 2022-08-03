В Челябинской области создали сорта картошки с защитой от червей

04 августа 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Челябинская область обеспечила себя картошкой на 129% Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области ученые вывели два новых сорта картофеля «Каштак» и «Амулет», которые являются нематодоустойчивыми. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза, новинки дополнили коллекцию пасленовых корнеплодов с защитой от червей. «Сегодня в реестр селекционных достижений по УрФО внесены 73 сорта картофеля, в том числе семь сортов челябинского института. Нематодоустойчивые сорта, пригодные для промышленного возделывания, это „Захар“, „Кавалер“, районированный в 2020 году, „Каштак“ (2021 год) и „Амулет“ — в 2022 году», — сообщили URA.RU в минсельхозе со ссылкой на руководителя научно-исследовательского института (НИИ) садоводства и картофелеводства Александра Раевского. Из 34 сортов корнеплода, которые выращивают в фермерских хозяйствах области, лишь 18 районированы на Урале. В НИИ размножают семенной материал. В 2021 году в теплицах вырастили 154 мини-клубня картофеля. Сообщается, что этого достаточно, чтобы в течение пяти лет дать две тысячи тонн элитных семян картофеля. Как сообщили в минсельхозе, по состоянию на 2022 год Челябинская область обеспечена урожаем картофеля на 129%. Осенью ожидают сбор не менее 110 тысяч тонн картошки. В текущем сезоне засеянная данной культурой площадь увеличилась на 95 га, составив 7,2 тысячи га.

В Челябинской области ученые вывели два новых сорта картофеля «Каштак» и «Амулет», которые являются нематодоустойчивыми. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минсельхоза, новинки дополнили коллекцию пасленовых корнеплодов с защитой от червей. «Сегодня в реестр селекционных достижений по УрФО внесены 73 сорта картофеля, в том числе семь сортов челябинского института. Нематодоустойчивые сорта, пригодные для промышленного возделывания, это „Захар“, „Кавалер“, районированный в 2020 году, „Каштак“ (2021 год) и „Амулет“ — в 2022 году», — сообщили URA.RU в минсельхозе со ссылкой на руководителя научно-исследовательского института (НИИ) садоводства и картофелеводства Александра Раевского. Из 34 сортов корнеплода, которые выращивают в фермерских хозяйствах области, лишь 18 районированы на Урале. В НИИ размножают семенной материал. В 2021 году в теплицах вырастили 154 мини-клубня картофеля. Сообщается, что этого достаточно, чтобы в течение пяти лет дать две тысячи тонн элитных семян картофеля. Как сообщили в минсельхозе, по состоянию на 2022 год Челябинская область обеспечена урожаем картофеля на 129%. Осенью ожидают сбор не менее 110 тысяч тонн картошки. В текущем сезоне засеянная данной культурой площадь увеличилась на 95 га, составив 7,2 тысячи га.