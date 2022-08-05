Решение о полной остановке движения было принято после установки бетонного забора на мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях пользователи высказывают свое негодование по поводу полного перекрытия движения по мосту через реку Тобол по улице Кирова в Кургане. Возмущает местных жителей и способ информирования населения — «нацарапано ручкой на картонке».

«Вместо того чтобы сначала обеспечить проход людям по подвесному мосту, организовать переправу или понтонный мост — быстрей все позакрывали и управились, вместо 25 июля начали 2 августа. А там вообще-то и дачи у людей, и кто-то живет еще там. Как вот быть-то? Стыд и срам Шумкову», — написал один из подписчиков группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Таблички в лучших традициях шумковских „строек“. Миллионы тратят непонятно как, а 700 рублей на нормальную табличку найти не могут» — высказался другой.

О том, что аварийный мост через реку Тобол станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности, рассказала глава Кургана Елена Ситникова. Мэр города предупреждала жителей, что ограждения и мостовые конструкции разберут. К демонтажу мостового сооружения по улице Кирова подрядчик уже приступил. Известно, что было проведено фрезерование дорожного покрытия, идет разбор барьерного и перильного ограждений, что не мешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Ранее URA.RU писало, что Кировский мост закрыли почти на год.

По словам очевидцев, такая «вывеска» появилась совсем недавно Скрин: VK «Типичный Курган»