05 августа 2022

Курганцы возмущены, что пешеходов не пускают через аварийный мост. «Стыд и срам Шумкову»

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост закрыт. Курган , кировский мост
Решение о полной остановке движения было принято после установки бетонного забора на мосту Фото:

В соцсетях пользователи высказывают свое негодование по поводу полного перекрытия движения по мосту через реку Тобол по улице Кирова в Кургане. Возмущает местных жителей и способ информирования населения — «нацарапано ручкой на картонке».

«Вместо того чтобы сначала обеспечить проход людям по подвесному мосту, организовать переправу или понтонный мост — быстрей все позакрывали и управились, вместо 25 июля начали 2 августа. А там вообще-то и дачи у людей, и кто-то живет еще там. Как вот быть-то? Стыд и срам Шумкову», — написал один из подписчиков группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Таблички в лучших традициях шумковских „строек“. Миллионы тратят непонятно как, а 700 рублей на нормальную табличку найти не могут» — высказался другой.

О том, что аварийный мост через реку Тобол станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности, рассказала глава Кургана Елена Ситникова. Мэр города предупреждала жителей, что ограждения и мостовые конструкции разберут. К демонтажу мостового сооружения по улице Кирова подрядчик уже приступил. Известно, что было проведено фрезерование дорожного покрытия, идет разбор барьерного и перильного ограждений, что не мешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Ранее URA.RU писало, что Кировский мост закрыли почти на год.

По словам очевидцев, такая «вывеска» появилась совсем недавно
За опасный переход предусмотрен штраф, написано на картонке

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В соцсетях пользователи высказывают свое негодование по поводу полного перекрытия движения по мосту через реку Тобол по улице Кирова в Кургане. Возмущает местных жителей и способ информирования населения — «нацарапано ручкой на картонке». «Вместо того чтобы сначала обеспечить проход людям по подвесному мосту, организовать переправу или понтонный мост — быстрей все позакрывали и управились, вместо 25 июля начали 2 августа. А там вообще-то и дачи у людей, и кто-то живет еще там. Как вот быть-то? Стыд и срам Шумкову», — написал один из подписчиков группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Таблички в лучших традициях шумковских „строек“. Миллионы тратят непонятно как, а 700 рублей на нормальную табличку найти не могут» — высказался другой. О том, что аварийный мост через реку Тобол станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности, рассказала глава Кургана Елена Ситникова. Мэр города предупреждала жителей, что ограждения и мостовые конструкции разберут. К демонтажу мостового сооружения по улице Кирова подрядчик уже приступил. Известно, что было проведено фрезерование дорожного покрытия, идет разбор барьерного и перильного ограждений, что не мешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Ранее URA.RU писало, что Кировский мост закрыли почти на год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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