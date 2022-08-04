Закончить ремонт на Кировском мосту планируют к лету 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане приступили к демонтажу аварийного моста по улице Кирова. Об этом в ходе рейда в своем telegram-канале рассказала мэр города Елена Ситникова. Ранее стало известно, что Кировский мост обнесли бетонным забором.

«На Кировском мосту подрядчик провел фрезерование дорожного покрытия. Идет разбор барьерного и перильного ограждения. Также подрядная организация намерена в ближайшее время приступить к демонтажу переходных плит», — говорится в сообщении. Подрядчиком выступает челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Мост планируют отремонтировать до лета 2023 года.

Также глава города в рамках рейда проконтролировала ход капитального ремонта на Некрасовском мосту. По словам, Ситниковой оба подрядчика не отстают от графика. «На путепроводе со стороны улицы Пролетарской шкафная стенка практически готова. После укладки переходных плит начнутся работы по устройству бетонной конструкции с другой стороны. Оба объекта держим на особом контроле», — отметила мэр.

На Кировском мосту подрядчик провел фрезерование дорожного покрытия Фото: telefram-канал Елены Ситниковой

Идет разбор барьерного и перильного ограждения. Фото: telefram-канал Елены Ситниковой