04 августа 2022

Мэр Кургана распорядилась полностью закрыть городской мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, велосипед
Закрытый для движения курганский мост будет полностью заблокирован для движения Фото:

В Кургане мост через реку Тобол по улице Кирова станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова.

«С подрядчиком мы посовещались, и сейчас принято решение полностью заблокировать хождение пешеходов», — сообщила мэр в паблике городской администрации соцсети «ВКонтакте». Ситникова предупредила, что ограждения и мостовые конструкции разберут.

Такое решение приняли после установления бетонного забора на мосту. Ограждение не помешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Поэтому в целях безопасности, переправу разберут так, что мостом будет невозможно пользоваться.

Ранее URA.RU сообщало, что мост через реку в Кургане закрыли почти на год. Для облегчения движения транспорта было решено поставить регулировщика для выезда в город через загруженное шоссе.

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В Кургане мост через реку Тобол по улице Кирова станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова. «С подрядчиком мы посовещались, и сейчас принято решение полностью заблокировать хождение пешеходов», — сообщила мэр в паблике городской администрации соцсети «ВКонтакте». Ситникова предупредила, что ограждения и мостовые конструкции разберут. Такое решение приняли после установления бетонного забора на мосту. Ограждение не помешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Поэтому в целях безопасности, переправу разберут так, что мостом будет невозможно пользоваться. Ранее URA.RU сообщало, что мост через реку в Кургане закрыли почти на год. Для облегчения движения транспорта было решено поставить регулировщика для выезда в город через загруженное шоссе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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