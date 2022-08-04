Мэр Кургана распорядилась полностью закрыть городской мост

05 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Закрытый для движения курганский мост будет полностью заблокирован для движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане мост через реку Тобол по улице Кирова станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова. «С подрядчиком мы посовещались, и сейчас принято решение полностью заблокировать хождение пешеходов», — сообщила мэр в паблике городской администрации соцсети «ВКонтакте». Ситникова предупредила, что ограждения и мостовые конструкции разберут. Такое решение приняли после установления бетонного забора на мосту. Ограждение не помешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Поэтому в целях безопасности, переправу разберут так, что мостом будет невозможно пользоваться. Ранее URA.RU сообщало, что мост через реку в Кургане закрыли почти на год. Для облегчения движения транспорта было решено поставить регулировщика для выезда в город через загруженное шоссе.

В Кургане мост через реку Тобол по улице Кирова станет полностью заблокирован для транспорта и пешеходов ради их безопасности. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова. «С подрядчиком мы посовещались, и сейчас принято решение полностью заблокировать хождение пешеходов», — сообщила мэр в паблике городской администрации соцсети «ВКонтакте». Ситникова предупредила, что ограждения и мостовые конструкции разберут. Такое решение приняли после установления бетонного забора на мосту. Ограждение не помешало местным жителям и дачникам ходить по ремонтируемому объекту. Поэтому в целях безопасности, переправу разберут так, что мостом будет невозможно пользоваться. Ранее URA.RU сообщало, что мост через реку в Кургане закрыли почти на год. Для облегчения движения транспорта было решено поставить регулировщика для выезда в город через загруженное шоссе.