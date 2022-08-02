Курганцы продолжают ездить по мосту, закрытому на ремонт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост
Кировский мост закрыли на ремонт утром 2 августа (архивное фото) Фото:

В Кургане по Кировскому мосту после его закрытия на ремонт продолжают ездить машины. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Сегодня вечером увидел транспорт на мосту. Там асфальт снят, но машины едут», — рассказал очевидец.

Горожанин прислал фото, на которых видно машины на мосту. Запрещающие движение знаки при этом стоят на обочине. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что Кировский мост закрыли на ремонт утром 2 августа. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. На ремонт моста, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей. Из-за закрытия моста на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы введут ручное управление дорожным движением.

Запрещающие знаки стоят на обочине
Фото:
По словам горожанина, на мосту уже начали снимать асфальт
Фото:
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В Кургане по Кировскому мосту после его закрытия на ремонт продолжают ездить машины. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Сегодня вечером увидел транспорт на мосту. Там асфальт снят, но машины едут», — рассказал очевидец. Горожанин прислал фото, на которых видно машины на мосту. Запрещающие движение знаки при этом стоят на обочине. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. На момент написания новости ответ не был получен. Ранее сообщалось, что Кировский мост закрыли на ремонт утром 2 августа. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. На ремонт моста, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей. Из-за закрытия моста на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы введут ручное управление дорожным движением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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