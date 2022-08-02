Кировский мост закрыли на ремонт утром 2 августа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по Кировскому мосту после его закрытия на ремонт продолжают ездить машины. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Сегодня вечером увидел транспорт на мосту. Там асфальт снят, но машины едут», — рассказал очевидец.

Горожанин прислал фото, на которых видно машины на мосту. Запрещающие движение знаки при этом стоят на обочине. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской мэрии. На момент написания новости ответ не был получен.

Ранее сообщалось, что Кировский мост закрыли на ремонт утром 2 августа. Губернатор Курганской области Вадим Шумков называл Кировский мост небезопасным и неопрятным. На ремонт моста, который планируют закончить за год, выделили более 60 млн рублей. Из-за закрытия моста на перекрестке шоссе Тюнина и улицы Свободы введут ручное управление дорожным движением.

Запрещающие знаки стоят на обочине Фото: читатель URA.RU