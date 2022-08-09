Сыпучие продукты из конопли поместят в картон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Медал» из Челябинска заменила упаковку для семян и других продуктов из конопли с зарубежной на отечественную. Как URA.RU рассказал один из топ-менеджеров производителя Дмитрий Ильков, решение позволит сэкономить на таре до 35%.

«Из-за проблем с логистикой и удорожания упаковки отказались от крафтовых пакетов дой-пак в пользу коробок из отечественного сырья. Это решение позволило нам снизить стоимость тары на 35%», — сообщил URA.RU заместитель директора компании Ильков.

Трехслойная упаковка из иностранных материалов, дорожая, теряла в качестве. Причем удлинение цепочки поставок растянуло их сроки до трех недель. Российская тара из картона, который печатается в челябинской типографии, поступает к заказчику значительно быстрее — за неделю. Вставив в коробку БОПП-пакет из полипропилена, «Медал» отправляет товар дистрибьюторам.

Семена и ядра конопли, клетчатка и протеин, упакованные в дой-паки, закончатся на складах партнеров в течение месяца. Сам же производитель с августа рассыпает товар в новую тару. Ежемесячно компании требуется 7—10 тысяч штук упаковки.