У резиденции Шумкова появилась летняя веранда и теннисный корт

На берегу озера Болдинцево началось благоустройство территории Фото: Никита Телиженко

Возле резиденции губернатора Курганской области в Кетовском районе началось благоустройство территории. На берегу заболоченного озера Болдинцево установили летнюю беседку и ведутся работы по строительству огороженной спортивной площадки похожей на теннисный корт. Об этом передает корреспондент URA.RU.

Рабочие, которых удалось встретить на месте, сообщили, что занимаются строительством уже несколько дней. «Эту беседку построили для отдыхающих», — уточнили сотрудники. На вопрос корреспондента что именно планируется здесь построить, и планируется ли дальнейшее благоустройство территории, строители рассмеялись, и посоветовали покинуть территорию, так как отдыхающие бывают разными.

По информации источников (бывших сотрудников базы отдыха «Болдинцево»), прежде на этом месте, еще со времен губернаторства Олега Богомолова находилась летняя кухня, и мангальная площадка. Однако, что именно размещается там сейчас, и кому принадлежит этот участок на данный момент они не знают.

Как стало известно из разговора с охраной — база отдыха «Болдинцево», прекратила свое существование еще в 2019 году, а вся ее территория (площадью 19 991 кв. м) отошла к «Базе Болдинцево». Сотрудник безопасности отметил, что теперь эта территория не имеет к отдыху никакого отношения. Но что именно находится теперь вблизи резиденции губернатора мужчина говорить не стал.

Редакцией URA.RU в правительство Курганской области был направлен запрос с просьбой прокомментировать планы по благоустройству, целях и финансировании объектов, строящихся в непосредственной близости от резиденции губернатора. На момент публикации ответ не поступил.

Неизвестная конструкция появилась на берегу озера Болдинцево всего в нескольких десятках метров от резиденции губернатора Никита Телиженко

Огороженая спортивная площадка, предположительно корт Фото: Никита Телиженко

Внутреннее убранство беседки Фото: Никита Телиженко