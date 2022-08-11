В США предостерегли Байдена от ошибки из-за Зеленского

11 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Журналист считает, что включение России в список государств, спонсирующих терроризм, нанесет ущерб отношениям Вашингтона с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если США объявит Россию страной-спонсором терроризма и поддержит новые пакеты санкций против нее, то рискует оказаться «на перекрестке с европейскими странами». Об этом заявил журналист The American Conservative в своей статье. «Вашингтон немедленно окажется на перекрестке с европейскими странами, которые все еще ведут переговоры с Москвой по вопросам энергетики. Более того, учитывая отказ большей части мира за пределами Америки, Европы и союзников США в Азии ввести санкции в отношении Москвы, Вашингтон может оказаться в ситуации, когда финансовая борьба будет почти везде. В этом вопросе Юг, вероятно, будет един. Его представителям давно надоело лицемерие США. Многие обвиняют Вашингтон в своих нынешних экономических трудностях и, вероятно, будут сопротивляться дополнительным ограничениям, заставляя администрацию [президента США Джо] Байдена решать, скольким противникам она готова противостоять одновременно», — написал журналист The American Conservative. Автор статьи считает, что желание президента Украины Владимира Зеленского получить для своей страны от Запада как можно больше, понятно. Однако включение Москвы в список государств, спонсирующих терроризм, будет нести негативные последствия для политики США. Это нанесет ущерб отношениям Вашингтона с другими странами, которые имеют дело с Россией. Ранее сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Министерство призывало ЕС приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Также власти Латвии запретили выдавать визы россиянам. Страна прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если США объявит Россию страной-спонсором терроризма и поддержит новые пакеты санкций против нее, то рискует оказаться «на перекрестке с европейскими странами». Об этом заявил журналист The American Conservative в своей статье. «Вашингтон немедленно окажется на перекрестке с европейскими странами, которые все еще ведут переговоры с Москвой по вопросам энергетики. Более того, учитывая отказ большей части мира за пределами Америки, Европы и союзников США в Азии ввести санкции в отношении Москвы, Вашингтон может оказаться в ситуации, когда финансовая борьба будет почти везде. В этом вопросе Юг, вероятно, будет един. Его представителям давно надоело лицемерие США. Многие обвиняют Вашингтон в своих нынешних экономических трудностях и, вероятно, будут сопротивляться дополнительным ограничениям, заставляя администрацию [президента США Джо] Байдена решать, скольким противникам она готова противостоять одновременно», — написал журналист The American Conservative. Автор статьи считает, что желание президента Украины Владимира Зеленского получить для своей страны от Запада как можно больше, понятно. Однако включение Москвы в список государств, спонсирующих терроризм, будет нести негативные последствия для политики США. Это нанесет ущерб отношениям Вашингтона с другими странами, которые имеют дело с Россией. Ранее сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма. Министерство призывало ЕС приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. Также власти Латвии запретили выдавать визы россиянам. Страна прекратила экономическое сотрудничество и культурные отношения с Россией.