Курганские силовики по тревоге эвакуировали областной департамент

В Кургане полиция эвакуировала сотрудников департамента из-за сообщений о подозрительном предмете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам курганской полиции днем 19 августа пришлось эвакуировать служащих областного департамента образования из-за поступившего сообщения о подозрительном предмете. Информацией поделились сотрудники эвакуированного ведомства.

«Нашли странный предмет, во втором часу дня всех эвакуировали силовики», — сообщили источники из эвакуированного департамента. Полицейские перекрыли проезд в сторону пригородного вокзала по улице Ленина.

По свидетельству очевидцев, на объекте работали сотрудники полиции и был замечен автомобиль Росгвардии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД России по Курганской области. В управлении ответили, что информация уточняется.

В 14 часов оцепление уже было снято. Сотрудники департамента вернулись к своим рабочим обязанностям.