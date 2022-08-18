18 августа 2022

Курганские силовики по тревоге эвакуировали областной департамент

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Свеча Памяти». Курган, полиция, наряд полиции
В Кургане полиция эвакуировала сотрудников департамента из-за сообщений о подозрительном предмете Фото:

Сотрудникам курганской полиции днем 19 августа пришлось эвакуировать служащих областного департамента образования из-за поступившего сообщения о подозрительном предмете. Информацией поделились сотрудники эвакуированного ведомства.

«Нашли странный предмет, во втором часу дня всех эвакуировали силовики», — сообщили источники из эвакуированного департамента. Полицейские перекрыли проезд в сторону пригородного вокзала по улице Ленина.

По свидетельству очевидцев, на объекте работали сотрудники полиции и был замечен автомобиль Росгвардии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД России по Курганской области. В управлении ответили, что информация уточняется.

В 14 часов оцепление уже было снято. Сотрудники департамента вернулись к своим рабочим обязанностям.

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Сотрудникам курганской полиции днем 19 августа пришлось эвакуировать служащих областного департамента образования из-за поступившего сообщения о подозрительном предмете. Информацией поделились сотрудники эвакуированного ведомства. «Нашли странный предмет, во втором часу дня всех эвакуировали силовики», — сообщили источники из эвакуированного департамента. Полицейские перекрыли проезд в сторону пригородного вокзала по улице Ленина. По свидетельству очевидцев, на объекте работали сотрудники полиции и был замечен автомобиль Росгвардии. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УМВД России по Курганской области. В управлении ответили, что информация уточняется. В 14 часов оцепление уже было снято. Сотрудники департамента вернулись к своим рабочим обязанностям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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