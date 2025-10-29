Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Уральский полпред Жога обратился к судебным приставам. Фото

Полпред Жога поздравил уральских судебных приставов со 160-летием службы
29 октября 2025 в 20:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Артем Жога выступил с поздравительным обращением к сотрудникам службы судебных приставов (архивное фото)

Артем Жога выступил с поздравительным обращением к сотрудникам службы судебных приставов (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред России в УрФО Артём Жога принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 160-летию со дня образования службы судебных приставов. Он поздравил сотрудников ведомства и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Как отметил полпред, за полтора века служба прошла большой путь, нарабатывая опыт и внедряя новые технологии, но ее суть оставалась неизменной — защита интересов граждан и правовой основы государства. «Сотрудники службы судебных приставов в регионах Уральского федерального округа — это настоящие профессионалы», — подчеркнул Жога.

Он привел в пример результаты работы приставов в Свердловской области. «Благодаря им только в Свердловской области за девять месяцев этого года взыскано более 22 миллиардов рублей различных задолженностей. В том числе порядка 2 миллиардов долгов по алиментам и около 160 миллионов задолженностей по заработной плате», — сообщил полпред.

Продолжение после рекламы

«Отдельно хочу поблагодарить вас за работу по защите интересов участников специальной военной операции и членов их семей. Люди, которые сегодня выполняют боевые задачи на передовой, должны чувствовать поддержку и знать, что государство заботится о них и их близких», — добавил Артём Жога.

В завершение церемонии полномочный представитель президента вручил награды работникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/4

Фото: Пресс-служба полпредства

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал