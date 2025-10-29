Артем Жога выступил с поздравительным обращением к сотрудникам службы судебных приставов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Полпред России в УрФО Артём Жога принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 160-летию со дня образования службы судебных приставов. Он поздравил сотрудников ведомства и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Как отметил полпред, за полтора века служба прошла большой путь, нарабатывая опыт и внедряя новые технологии, но ее суть оставалась неизменной — защита интересов граждан и правовой основы государства. «Сотрудники службы судебных приставов в регионах Уральского федерального округа — это настоящие профессионалы», — подчеркнул Жога.

Он привел в пример результаты работы приставов в Свердловской области. «Благодаря им только в Свердловской области за девять месяцев этого года взыскано более 22 миллиардов рублей различных задолженностей. В том числе порядка 2 миллиардов долгов по алиментам и около 160 миллионов задолженностей по заработной плате», — сообщил полпред.

«Отдельно хочу поблагодарить вас за работу по защите интересов участников специальной военной операции и членов их семей. Люди, которые сегодня выполняют боевые задачи на передовой, должны чувствовать поддержку и знать, что государство заботится о них и их близких», — добавил Артём Жога.

В завершение церемонии полномочный представитель президента вручил награды работникам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.